Обещание. Арнатутович со слезами на глазах объяснил переход в Црвену Звезду

36-летний австрийский форвард Марко Арнаутович недавно стал игроком «Црвены Звезды».

На пресс-конференции эксигрец топ-клубов Европы рассказал о своем решении играть за сербский клуб.

«Я обещал Синише, что приду в «Црвену Звезду», и сейчас я здесь», – такими словами Марко Арнаутович представился на пресс-конференции в новом клубе, не сдержав слез, вспоминая своего друга Синиша Михайловича.

«Мы говорили о «Црвене Звезде» каждый день. Когда я прибыл на стадион, то за эти два дня наплакал больше, чем за всю мою жизнь. Я общался с его семьей. Это было мое обещание.

После завершения сезона я уехал в отпуск. Мой брат сказал, что есть много предложений. Я не хотел об этом слышать – сезон был тяжелым. Вернувшись в Милан, брат сказал, что позвонил директору Звезддану Терзичу. Я ответил: хорошо, поговорим. И все решилось через час. Через три часа я уже готов был вылетать в Белград».

Арнаутович выступал за «Болонью» под руководством Синиши Михайловича. Именно этот клуб был последним в жизни знаменитого сербского тренера. 15 декабря 2022 года Михайлович умер от лейкемии.