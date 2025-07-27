ФОТО. Девушка известного футболиста зажгла с Уиллом Смитом на вечеринке
Элеонора Инкардона умеет обратить внимание
Итальянская спортивная телеведущая и девушка полузащитника «Милана» Самуэле Риччи — Элеонора Инкардона — стала главной сенсацией светского вечера.
Пока ее бойфренд проводил товарищеский матч против «Ливерпуля» в рамках подготовки к сезону, Инкардона блистала на вечеринке в роскошной вилле Андреа Бочелли.
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На ней было сверкающее платье с цветными переливами, идеально подчёркивающее фигуру и бронзовый загар. Эффектные снимки она опубликовала в Instagram, добавив: «Для меня было честью стать частью этого особенного вечера с Уиллом Смитом и Маттео Бочелли».
Соцсети отреагировали моментально — поклонники назвали её «звездой вечера» и засыпали комплиментами.
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