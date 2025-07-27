Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Девушка известного футболиста зажгла с Уиллом Смитом на вечеринке
Другие новости
27 июля 2025, 01:52 | Обновлено 27 июля 2025, 08:04
1130
0

ФОТО. Девушка известного футболиста зажгла с Уиллом Смитом на вечеринке

Элеонора Инкардона умеет обратить внимание

27 июля 2025, 01:52 | Обновлено 27 июля 2025, 08:04
1130
0
ФОТО. Девушка известного футболиста зажгла с Уиллом Смитом на вечеринке
Instagram. Элеонора Инкардона и Уилл Смит

Итальянская спортивная телеведущая и девушка полузащитника «Милана» Самуэле РиччиЭлеонора Инкардона — стала главной сенсацией светского вечера.

Пока ее бойфренд проводил товарищеский матч против «Ливерпуля» в рамках подготовки к сезону, Инкардона блистала на вечеринке в роскошной вилле Андреа Бочелли.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На ней было сверкающее платье с цветными переливами, идеально подчёркивающее фигуру и бронзовый загар. Эффектные снимки она опубликовала в Instagram, добавив: «Для меня было честью стать частью этого особенного вечера с Уиллом Смитом и Маттео Бочелли».

Соцсети отреагировали моментально — поклонники назвали её «звездой вечера» и засыпали комплиментами.

По теме:
ФОТО. Футболист Шахтера сделал роскошный подарок своей возлюбленной
ФОТО. Самая сексуальная футбольная журналистка показала красоту
ВИДЕО. Мбаппе зажег на концерте у мировой звезды. Все были в шоке
фото девушки lifestyle Уилл Смит Милан Самуэле Риччи
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Когда я это сказал Кличко, у меня задрожали ноги»
Бокс | 26 июля 2025, 10:36 11
УСИК: «Когда я это сказал Кличко, у меня задрожали ноги»
УСИК: «Когда я это сказал Кличко, у меня задрожали ноги»

Александр вспомнил свои слова на шоу

Шеннон БРИГГС – об Усике: «Никто в истории бокса не делал этого»
Бокс | 26 июля 2025, 13:01 0
Шеннон БРИГГС – об Усике: «Никто в истории бокса не делал этого»
Шеннон БРИГГС – об Усике: «Никто в истории бокса не делал этого»

Бывший чемпион мира сравнил силу украинского боксера и легендарного Эвандера Холифилда

Ливерпуль не регистрировал еще одного. Его планируют продать за 60 млн
Футбол | 27.07.2025, 03:57
Ливерпуль не регистрировал еще одного. Его планируют продать за 60 млн
Ливерпуль не регистрировал еще одного. Его планируют продать за 60 млн
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
Бокс | 26.07.2025, 11:07
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
ФОТО. «Go to PSG!»: жену Забарного зовут в Париж после ее снимков
Футбол | 27.07.2025, 02:12
ФОТО. «Go to PSG!»: жену Забарного зовут в Париж после ее снимков
ФОТО. «Go to PSG!»: жену Забарного зовут в Париж после ее снимков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дулуб предупредил Ротаня после позора Полесья: Буткевич – не тот человек...
Дулуб предупредил Ротаня после позора Полесья: Буткевич – не тот человек...
25.07.2025, 14:59 1
Футбол
Бешикташ сделал официальное заявление из-за скандала в матче с Шахтером
Бешикташ сделал официальное заявление из-за скандала в матче с Шахтером
26.07.2025, 11:29 8
Футбол
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
26.07.2025, 23:54 2
Бокс
Боб АРУМ: «Он хорошо дрался для своего возраста, но бой был равным»
Боб АРУМ: «Он хорошо дрался для своего возраста, но бой был равным»
26.07.2025, 19:42
Бокс
Тренер Дюбуа: «Следите за тем, что говорите. Усик мог отправить в больницу»
Тренер Дюбуа: «Следите за тем, что говорите. Усик мог отправить в больницу»
25.07.2025, 20:21 9
Бокс
Это провал. В Мадриде разочарованы ситуацией вокруг Лунина
Это провал. В Мадриде разочарованы ситуацией вокруг Лунина
26.07.2025, 03:22 2
Футбол
Обидчик Ломаченко Хейни обратился к Усику после боя с Дюбуа
Обидчик Ломаченко Хейни обратился к Усику после боя с Дюбуа
26.07.2025, 05:13 3
Бокс
Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
26.07.2025, 22:42 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем