ФОТО. Девушка известного футболиста зажгла с Уиллом Смитом на вечеринке

Итальянская спортивная телеведущая и девушка полузащитника «Милана» Самуэле Риччи — Элеонора Инкардона — стала главной сенсацией светского вечера.

Пока ее бойфренд проводил товарищеский матч против «Ливерпуля» в рамках подготовки к сезону, Инкардона блистала на вечеринке в роскошной вилле Андреа Бочелли.

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На ней было сверкающее платье с цветными переливами, идеально подчёркивающее фигуру и бронзовый загар. Эффектные снимки она опубликовала в Instagram, добавив: «Для меня было честью стать частью этого особенного вечера с Уиллом Смитом и Маттео Бочелли».

Соцсети отреагировали моментально — поклонники назвали её «звездой вечера» и засыпали комплиментами.