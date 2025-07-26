Лейла Фернандес – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
26 июля проходят матчи 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.
В 21:30 по Киеву на центральный корт выйдут Лейла Фернандес (Канада, WTA 36) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 12).
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.
Победительница противостояния в финале поборется либо против Анны Калинской, либо против Эммы Радукану.
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