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  4. Лейла Фернандес – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 июля 2025, 21:35 |
419
0

Лейла Фернандес – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне

26 июля 2025, 21:35 |
419
0
Лейла Фернандес – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес

26 июля проходят матчи 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

В 21:30 по Киеву на центральный корт выйдут Лейла Фернандес (Канада, WTA 36) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 12).

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Анны Калинской, либо против Эммы Радукану.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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