Лейла Фернандес – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 июля проходят матчи 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

В 21:30 по Киеву на центральный корт выйдут Лейла Фернандес (Канада, WTA 36) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 12).

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Анны Калинской, либо против Эммы Радукану.

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