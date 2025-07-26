Артета объяснил, что даст Арсеналу дорогостоящий новичок Дьекереш
Тренеру нравится процент забитых голов
Наставник Арсенала Микель Артета доволен, что лондонский клуб все же сумел решить вопрос, который был проблемным последние несколько трансферных окон.
Новичком команды стал форвард Виктор Дьекереш, забивший 97 голов в 102-х матчах Спортинга.
«У Дьекереша очень много полезных качеств, а главное – его стабильность в деле забивания голов. У него невероятный рейтинг конвертации моментов в голы, и это делает его большой угрозой в чужой штрафной площади».
«Свой уровень он доказал и на клубном уровне, и в сборной. Я чрезвычайно доволен таким усилением состава», – сказал Артета.
Арсенал отдал за игрока 63 миллионов евро + еще 10 миллионов в виде возможных бонусов.
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