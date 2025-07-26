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Украина. Премьер лига
26 июля 2025, 20:46 | Обновлено 26 июля 2025, 20:47
203
0

Рух закончил подготовку к сезону УПЛ. Дебютировал новичок-легионер

В составе львовян дебютировал новичок-легионер

26 июля 2025, 20:46 | Обновлено 26 июля 2025, 20:47
203
0
Рух закончил подготовку к сезону УПЛ. Дебютировал новичок-легионер
ФК Рух

26 июля двумя спаррингами с «Вересом» футболисты «Руха» завершили подготовку к новому сезону.

Как стало известно Sport.ua, ни в одном из матчей не принял участия восстанавливающийся после повреждения ключевой защитник Богдан Слюбик. Клубный медицинский персонал прилагает усилия, чтобы игрок вернулся в строй к началу чемпионата УПЛ.

В контрольном матче сыграли защитник Виталий Холод и опорный полузащитник Марко Сапуга, у которых уже нет проблем со здоровьем.

Сегодня дебютировал за «Рух» и последний летний новичок львовян – полузащитник молдавского «Зимбру» Влад Рейляну, который будет выступать на правах аренды.

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Рух Львов инсайд Богдан Слюбик Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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