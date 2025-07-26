Рух закончил подготовку к сезону УПЛ. Дебютировал новичок-легионер

26 июля двумя спаррингами с «Вересом» футболисты «Руха» завершили подготовку к новому сезону.

Как стало известно Sport.ua, ни в одном из матчей не принял участия восстанавливающийся после повреждения ключевой защитник Богдан Слюбик. Клубный медицинский персонал прилагает усилия, чтобы игрок вернулся в строй к началу чемпионата УПЛ.

В контрольном матче сыграли защитник Виталий Холод и опорный полузащитник Марко Сапуга, у которых уже нет проблем со здоровьем.

Сегодня дебютировал за «Рух» и последний летний новичок львовян – полузащитник молдавского «Зимбру» Влад Рейляну, который будет выступать на правах аренды.