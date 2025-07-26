Ман Сити подписывает вратаря. Это будет британский рекорд

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Сити покупает вратаря Бернли Джеймса Траффорда. Игрок в понедельник пройдет медосмотр и подпишет контракт на 5 лет.

22-летний игрок обойдется манчестерскому клубу в 40 миллионов евро, что будет новым британским рекордом для вратарей.

На этот момент самым дорогим британским кипером является футболист Эвертона и сборной Англии Джордан Пикфорд, которого приобрели за 35 миллионов евро.

Траффорд должен стать конкурентом многолетнего первого номера Манчестер Сити Эдерсона.