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Англия
26 июля 2025, 20:17 | Обновлено 26 июля 2025, 20:20
1385
2

Ман Сити подписывает вратаря. Это будет британский рекорд

Траффорд станет самым дорогим британским вратарем

26 июля 2025, 20:17 | Обновлено 26 июля 2025, 20:20
1385
2
Ман Сити подписывает вратаря. Это будет британский рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Траффорд

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Сити покупает вратаря Бернли Джеймса Траффорда. Игрок в понедельник пройдет медосмотр и подпишет контракт на 5 лет.

22-летний игрок обойдется манчестерскому клубу в 40 миллионов евро, что будет новым британским рекордом для вратарей.

На этот момент самым дорогим британским кипером является футболист Эвертона и сборной Англии Джордан Пикфорд, которого приобрели за 35 миллионов евро.

Траффорд должен стать конкурентом многолетнего первого номера Манчестер Сити Эдерсона.

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Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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ivankondrat96
Траффорд просто вражаючу серію видав з Бернлі у Чемпіоншипі
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0
contr
Значить Трубін і Лунін сосуть член замість Ман Сіті ☝️
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-3
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