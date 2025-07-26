Ман Сити подписывает вратаря. Это будет британский рекорд
Траффорд станет самым дорогим британским вратарем
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Сити покупает вратаря Бернли Джеймса Траффорда. Игрок в понедельник пройдет медосмотр и подпишет контракт на 5 лет.
22-летний игрок обойдется манчестерскому клубу в 40 миллионов евро, что будет новым британским рекордом для вратарей.
На этот момент самым дорогим британским кипером является футболист Эвертона и сборной Англии Джордан Пикфорд, которого приобрели за 35 миллионов евро.
Траффорд должен стать конкурентом многолетнего первого номера Манчестер Сити Эдерсона.
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