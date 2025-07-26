СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июля

В субботу, 26 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Марсель – Жирона

1.93 – 3.76 – 3.73

22:00 Бенфика – Фенербахче

1.82 – 4.00 – 3.95

22:00 Фулхэм – Ноттингем

2.40 – 3.48 – 2.87

02:15 Интер Майами – Цинциннати

2.43 – 3.79 – 2.73

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