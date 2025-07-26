СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В субботу, 26 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:00 Марсель – Жирона
22:00 Бенфика – Фенербахче
22:00 Фулхэм – Ноттингем
02:15 Интер Майами – Цинциннати
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный специалист поддержал Руслана Ротаня и его тренерский штаб
Поединок состоится 26 июля в 21:00 по Киеву