Монако разобралось с финалистом Кубка Германии в контрольном матче
Сразу три французских команды встречались с немецкими
26 июля в контрольном матче встречались финалист Кубка Германии «Арминия» и французский «Монако».
В первом тайме французский коллектив создал множество моментов, но реализовать смог только один. На 24-й минуте счет открыл датский легионер Мика Биерет.
Вторую половину игры «Монако» полностью выиграл. На 51-й минуте забил Парис Брюннер, а на 61-й Магнес Аклиуш установил на табло разгромный счёт.
Французская «Ницца» также встречалась с немецким коллективом «Санкт-Паули». В этом поединке были сильнее немцы. На 84-й минуте открыл счет Скотт Бенкс, а на 89-й Финн Стивенс закрепил преимущество.
Еще одно немецко-французское противостояние завершилось разгромом. «Гамбург» не смог противостоять «Лиону» – 0:4. В этой игре команды договорились провести два тайма по 60 минут.
Товарищеские матчи. 26 июля
Армения (Германия) – Монако (Франция) – 0:3
Голы: Биерет, 24, Брюннер, 51, Аклиуш, 61
Санкт-Паули (Германия) – Ницца (Франция) – 2:0
Голы: Бэнкс, 84, Стивенс, 89
Гамбург (Германия) – Лион (Франция) – 0:4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный боксер высказался об Александре
Известный специалист поддержал Руслана Ротаня и его тренерский штаб