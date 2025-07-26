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26 июля 2025, 18:47 | Обновлено 26 июля 2025, 19:13
133
0

Монако разобралось с финалистом Кубка Германии в контрольном матче

Сразу три французских команды встречались с немецкими

26 июля 2025, 18:47 | Обновлено 26 июля 2025, 19:13
133
0
Монако разобралось с финалистом Кубка Германии в контрольном матче
ФК Монако

26 июля в контрольном матче встречались финалист Кубка Германии «Арминия» и французский «Монако».

В первом тайме французский коллектив создал множество моментов, но реализовать смог только один. На 24-й минуте счет открыл датский легионер Мика Биерет.

Вторую половину игры «Монако» полностью выиграл. На 51-й минуте забил Парис Брюннер, а на 61-й Магнес Аклиуш установил на табло разгромный счёт.

Французская «Ницца» также встречалась с немецким коллективом «Санкт-Паули». В этом поединке были сильнее немцы. На 84-й минуте открыл счет Скотт Бенкс, а на 89-й Финн Стивенс закрепил преимущество.

Еще одно немецко-французское противостояние завершилось разгромом. «Гамбург» не смог противостоять «Лиону» – 0:4. В этой игре команды договорились провести два тайма по 60 минут.

Товарищеские матчи. 26 июля

Армения (Германия) – Монако (Франция) – 0:3

Голы: Биерет, 24, Брюннер, 51, Аклиуш, 61

Санкт-Паули (Германия) – Ницца (Франция) – 2:0

Голы: Бэнкс, 84, Стивенс, 89

Гамбург (Германия) – Лион (Франция) – 0:4

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Мика Биерет Магнес Аклиуш Арминия Монако Ницца Санкт-Паули Лион Гамбург товарищеские матчи
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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