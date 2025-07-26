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Англия
26 июля 2025, 17:27 |
526
1

Три нации уже превзошли свои прошлогодние достижения в еврокубках

Украине для повторения показателей прошлого года нужно пройти еще долгий путь

26 июля 2025, 17:27 |
526
1
Три нации уже превзошли свои прошлогодние достижения в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

Сыграны первые матчи вторых квалификационных раундов еврокубков.

Уже можно отметить тот факт, что три страны имеют в сезоне 2025/26 уже большее количество заработанных баллов в таблице коэффициентов, чем за весь прошлый 2024/25.

  • Албания – 1,375 баллов (1,250 баллов в прошлом сезоне)
  • Андорра – 1,666 баллов (1,000 баллов в прошлом сезоне)
  • Северная Македония – 1,500 баллов (0,666 баллов в прошлом сезоне)

Андорра благодаря удачному старту занимает 8-е место в сезоне 2025/26.

Количество баллов, заработанных в сезоне 2025/26

  • 1. Англия – 4.000 (9/9)
  • 2. Испания – 3.750 (8/8)
  • 3. Италия – 3,428 (7/7)
  • 4. Германия – 3,428 (7/7)
  • 5. Франция – 2,571 (7/7)
  • 6. Нидерланды – 2,166 (6/6)
  • 7. Беларусь – 1,750 (3/4)
  • 8. Андорра – 1,666 (3/3)

В скобках – количество команд, оставшихся в еврокубках.

Напомним, что Украина усилиями «Шахтера» и «Динамо» имеет в своем активе 0,875 балла. Прошлогодний результат украинских команд – 3,600 балла.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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