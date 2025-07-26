Таунсенд станет первой в истории матерью и лидером парного рейтинга WTA

Американская теннисистка Тейлор Таунсенд поднимется на первую строчку парного рейтинга WTA уже в следующий понедельник после победы в полуфинале хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне над дуэтом Эмма Радукану / Елена Рыбакина (4:1, отказ). В первом сете Радукану не смогла продолжить матч из-за плохого самочувствия.

Таунсенд станет пятидесятой теннисисткой в истории, возглавившей парный рейтинг WTA (он ведется с 10 сентября 1984 года), и 13-й представительницей США, достигшей этой вершины. Вместе с Чжан Шуай американка демонстрирует отличную игру на протяжении всего турнира. В 1/8 финала они уверенно обыграли Николь Меличар и Кристину Букшу (6:3, 6:1), а затем не позволили Винус Уильямс и Хейли Баптист создать сенсацию в четвертьфинале (6:4, 3:6, 10:6).

В финале американско-китайская пара сыграет против Кэролайн Доулхайд и Софии Кенин.

Уже сейчас Таунсенд может называться первой в истории женщиной, которая одновременно является матерью и первой ракеткой мира в парном разряде.