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WTA
26 июля 2025, 16:26 | Обновлено 26 июля 2025, 16:30
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0

Таунсенд станет первой в истории матерью и лидером парного рейтинга WTA

Американка будет пятидесятой теннисисткой в истории, возглавившей парный рейтинг WTA

26 июля 2025, 16:26 | Обновлено 26 июля 2025, 16:30
55
0
Таунсенд станет первой в истории матерью и лидером парного рейтинга WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Таунсенд

Американская теннисистка Тейлор Таунсенд поднимется на первую строчку парного рейтинга WTA уже в следующий понедельник после победы в полуфинале хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне над дуэтом Эмма Радукану / Елена Рыбакина (4:1, отказ). В первом сете Радукану не смогла продолжить матч из-за плохого самочувствия.

Таунсенд станет пятидесятой теннисисткой в истории, возглавившей парный рейтинг WTA (он ведется с 10 сентября 1984 года), и 13-й представительницей США, достигшей этой вершины. Вместе с Чжан Шуай американка демонстрирует отличную игру на протяжении всего турнира. В 1/8 финала они уверенно обыграли Николь Меличар и Кристину Букшу (6:3, 6:1), а затем не позволили Винус Уильямс и Хейли Баптист создать сенсацию в четвертьфинале (6:4, 3:6, 10:6).

В финале американско-китайская пара сыграет против Кэролайн Доулхайд и Софии Кенин.

Уже сейчас Таунсенд может называться первой в истории женщиной, которая одновременно является матерью и первой ракеткой мира в парном разряде.

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WTA Вашингтон Тейлор Таунсенд Чжан Шуай Кэролайн Доулхайд София Кенин
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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