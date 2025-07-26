Тоттенхэм не смог обыграть клуб из Первой лиги Англии
Победитель Лиги Европы в товарищеском матче имел проблемы в защите
26 июля в рамках подготовки к новому сезону "Тоттенхэм" встречался с представителем Первой лиги Англии "Уиком Вондерерс".
Обе команды показали результативный футбол.
"Тоттенхэм" на правах более именитой команды забив первым. На 14-й минуте отличился Пап Матар Сарр. Уже на 37-й минуте соперник ответил – забив Армандо Китирна.
В другом тайме команды повторили то же, но уже в противоположном порядке.
На 50-й минуте Китирна вывел "Уиком" вперед, а на 66-й Сарр сравнял счет.
В итоге – результативная ничья.
Контрольный матч. 26 июля
Тоттенхэм (Англия) – Уиком (Англия) – 2:2
Голые: Сарр, 14, 66 – Китирна, 37, 50
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