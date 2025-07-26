Тоттенхэм не смог обыграть клуб из Первой лиги Англии

26 июля в рамках подготовки к новому сезону "Тоттенхэм" встречался с представителем Первой лиги Англии "Уиком Вондерерс".

Обе команды показали результативный футбол.

"Тоттенхэм" на правах более именитой команды забив первым. На 14-й минуте отличился Пап Матар Сарр. Уже на 37-й минуте соперник ответил – забив Армандо Китирна.

В другом тайме команды повторили то же, но уже в противоположном порядке.

На 50-й минуте Китирна вывел "Уиком" вперед, а на 66-й Сарр сравнял счет.

В итоге – результативная ничья.

Контрольный матч. 26 июля

Тоттенхэм (Англия) – Уиком (Англия) – 2:2

Голые: Сарр, 14, 66 – Китирна, 37, 50