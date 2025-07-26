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Тоттенхэм
26.07.2025 13:00 – FT 2 : 2
Уиком
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Англия
26 июля 2025, 15:50 |
80
0

Тоттенхэм не смог обыграть клуб из Первой лиги Англии

Победитель Лиги Европы в товарищеском матче имел проблемы в защите

26 июля 2025, 15:50 |
80
0
Тоттенхэм не смог обыграть клуб из Первой лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июля в рамках подготовки к новому сезону "Тоттенхэм" встречался с представителем Первой лиги Англии "Уиком Вондерерс".

Обе команды показали результативный футбол.

"Тоттенхэм" на правах более именитой команды забив первым. На 14-й минуте отличился Пап Матар Сарр. Уже на 37-й минуте соперник ответил – забив Армандо Китирна.

В другом тайме команды повторили то же, но уже в противоположном порядке.

На 50-й минуте Китирна вывел "Уиком" вперед, а на 66-й Сарр сравнял счет.

В итоге – результативная ничья.

Контрольный матч. 26 июля

Тоттенхэм (Англия) – Уиком (Англия) – 2:2

Голые: Сарр, 14, 66 – Китирна, 37, 50

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Уиком Пап Матар Сарр товарищеские матчи Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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