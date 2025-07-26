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  4. Медведев и Фритц вылетели. Известны полуфиналисты пятисотника в Вашингтоне
ATP
26 июля 2025, 18:21 |
255
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Медведев и Фритц вылетели. Известны полуфиналисты пятисотника в Вашингтоне

Фокина выбил Тейлора, Муте наказал россиянина, далее также прошли Шелтон и де Минаур

26 июля 2025, 18:21 |
255
0
Медведев и Фритц вылетели. Известны полуфиналисты пятисотника в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Давидович Фокина

На хардовом турнире АТР 500 в Вашингтоне определены полуфинальные пары.

Пары 1/2 финала: Алехандро Давидович Фокина vs Бен Шелтон, Корентен Муте vs Алекс де Минаур.

Фокина в четвертьфинале переиграл первого сеяного Тейлора Фритца в трех сетах. В решающем сете испанец уступал 3:5 (0:30), но сумел оформить камбек, выиграв четыре гейма подряд.

Шелтон в четвертом раунде выбил своего соотечественника Фрэнсиса Тиао в двух партиях. В первой партии Бен не позволил оппоненту подать на сет в 12-м гейме.

Муте в трехсетовом триллере выиграл у Даниила Медведева. Оба теннисиста валились с ног из-за жары, а у француза были судороги. Несмотря на сложности, Корентен, который прошел в основу как лаки-лузер, дожал россиянина.

Де Минаур, посеяный под седьмым номером, справился с Брендоном Накашимой, успев дважды проиграть свою подачу в первой партии.

Полуфиналы в столице США состоятся в ночь на 27 июля.

АТР 500 Вашингтон. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Тейлор Фритц [1] – Алехандро Давидович Фокина [12] – 6:7 (3:7), 6:3, 5:7
Бен Шелтон [4] – Фрэнсис Тиафо [6] – 7:6 (7:2), 6:4

Нижняя часть четки

Даниил Медведев [8] – Корентен Муте – 6:1, 4:6, 4:6
Алекс де Минаур [7] – Брендон Накашима – 6:4, 6:4

АТР 500 Вашингтон. Пары 1/2 финала

Алехандро Давидович Фокина [12] – Бен Шелтон [4]
Корентен Муте [LL] – Алекс де Минаур [7]

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ATP Вашингтон Тейлор Фритц Даниил Медведев Фрэнсис Тиафо Алекс де Минаур Корентен Муте Алехандро Давидович-Фокина Брэндон Накашима Бен Шелтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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