Определены полуфинальные пары турнира WTA 500 в Вашингтоне
Борьбу за трофей продолжают Фернандес, Рыбакина, Калинская и Радукану
На хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне определены пары 1/2 финала.
Борьбу за трофей продолжают Лейла Фернандес, Елена Рыбакина, Анна Калинская и Эмма Радукану.
Фернандес в четвертьфинале обыграла Тейлор Таунсенд в двух сетах. Во второй партии канадка отыграла подачу на сет и один сетбол.
Рыбакина в четвертом круге одолела Магдалену Френх – обидчицу Юлии Стародубцевой и Винус Уильямс.
Калинская обыграла Клару Таусон, а Эмма Радукану, которая набрала потрясающую форму, выбила Марию Саккари. Во втором сете против Саккари Радукану отыгралась с 2:5.
Полуфиналы в Вашингтоне состоятся вечером 26 июля. Sport.ua проведет видеотрансляцию поединков.
WTA 500 Вашингтон. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Лейла Фернандес – Тейлор Таунсенд – 6:4, 7:6 (7:4)
Елена Рыбакина [3] – Магдалена Френх [5] – 6:3, 6:3
Нижняя часть сетки
Анна Калинская – Клара Таусон [4] – 6:3, 7:5
Эмма Радукану – Мария Саккари – 6:4, 7:5
WTA 500 Вашингтон. Пары 1/2 финала
Лейла Фернандес – Елена Рыбакина [3]
Анна Калинская – Эмма Радукану
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Для повтору фіналу ЮСО-21 найбільша перешкода - втома учасниць. Фернандес ледь дограла проти Таунсенд, а Радукану після гри з Саккарі виглядала більш свіжою, але на пару вийшла явно з тим, щоб відбути номер скільки вистачить (виходячи з відеозвіту, вона заздалегідь попередила Рибу про це, молодець). Отже в найгіршому випадку Рибі доведеться зачищати "даму з собачкой".