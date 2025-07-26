Определены полуфинальные пары турнира WTA 500 в Вашингтоне

На хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне определены пары 1/2 финала.

Борьбу за трофей продолжают Лейла Фернандес, Елена Рыбакина, Анна Калинская и Эмма Радукану.

Фернандес в четвертьфинале обыграла Тейлор Таунсенд в двух сетах. Во второй партии канадка отыграла подачу на сет и один сетбол.

Рыбакина в четвертом круге одолела Магдалену Френх – обидчицу Юлии Стародубцевой и Винус Уильямс.

Калинская обыграла Клару Таусон, а Эмма Радукану, которая набрала потрясающую форму, выбила Марию Саккари. Во втором сете против Саккари Радукану отыгралась с 2:5.

Полуфиналы в Вашингтоне состоятся вечером 26 июля. Sport.ua проведет видеотрансляцию поединков.

WTA 500 Вашингтон. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Лейла Фернандес – Тейлор Таунсенд – 6:4, 7:6 (7:4)

Елена Рыбакина [3] – Магдалена Френх [5] – 6:3, 6:3

Нижняя часть сетки

Анна Калинская – Клара Таусон [4] – 6:3, 7:5

Эмма Радукану – Мария Саккари – 6:4, 7:5

WTA 500 Вашингтон. Пары 1/2 финала

Лейла Фернандес – Елена Рыбакина [3]

Анна Калинская – Эмма Радукану