Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определены полуфинальные пары турнира WTA 500 в Вашингтоне
WTA
26 июля 2025, 18:44 |
176
1

Определены полуфинальные пары турнира WTA 500 в Вашингтоне

Борьбу за трофей продолжают Фернандес, Рыбакина, Калинская и Радукану

26 июля 2025, 18:44 |
176
1
Определены полуфинальные пары турнира WTA 500 в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

На хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне определены пары 1/2 финала.

Борьбу за трофей продолжают Лейла Фернандес, Елена Рыбакина, Анна Калинская и Эмма Радукану.

Фернандес в четвертьфинале обыграла Тейлор Таунсенд в двух сетах. Во второй партии канадка отыграла подачу на сет и один сетбол.

Рыбакина в четвертом круге одолела Магдалену Френх – обидчицу Юлии Стародубцевой и Винус Уильямс.

Калинская обыграла Клару Таусон, а Эмма Радукану, которая набрала потрясающую форму, выбила Марию Саккари. Во втором сете против Саккари Радукану отыгралась с 2:5.

Полуфиналы в Вашингтоне состоятся вечером 26 июля. Sport.ua проведет видеотрансляцию поединков.

WTA 500 Вашингтон. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Лейла Фернандес – Тейлор Таунсенд – 6:4, 7:6 (7:4)
Елена Рыбакина [3] – Магдалена Френх [5] – 6:3, 6:3

Нижняя часть сетки

Анна Калинская – Клара Таусон [4] – 6:3, 7:5
Эмма Радукану – Мария Саккари – 6:4, 7:5

WTA 500 Вашингтон. Пары 1/2 финала

Лейла Фернандес – Елена Рыбакина [3]
Анна Калинская – Эмма Радукану

По теме:
Таунсенд станет первой в истории матерью и лидером парного рейтинга WTA
РАДУКАНУ: «Нужно выкладываться на корте до самого конца, до изнеможения»
Радукану стала первой полуфиналисткой хардового турнира в Вашингтоне
WTA Вашингтон Лейла Фернандес Тейлор Таунсенд Елена Рыбакина Магдалена Френх Анна Калинская Клара Таусон Эмма Радукану Мария Саккари
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Медведев и Фритц вылетели. Известны полуфиналисты пятисотника в Вашингтоне
Теннис | 26 июля 2025, 18:21 0
Медведев и Фритц вылетели. Известны полуфиналисты пятисотника в Вашингтоне
Медведев и Фритц вылетели. Известны полуфиналисты пятисотника в Вашингтоне

Фокина выбил Тейлора, Муте наказал россиянина, далее также прошли Шелтон и де Минаур

Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
Бокс | 26 июля 2025, 11:07 5
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше

Легендарный боксер отметил плохой подход к бою со стороны американца

Сыграет ли Плотницкий на ЧМ за сборную Украины? Рауль Лосано ответил
Волейбол | 25.07.2025, 20:30
Сыграет ли Плотницкий на ЧМ за сборную Украины? Рауль Лосано ответил
Сыграет ли Плотницкий на ЧМ за сборную Украины? Рауль Лосано ответил
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
Футбол | 26.07.2025, 17:59
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик делает это до боя. Я знаю, как его победить»
Бокс | 26.07.2025, 05:40
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик делает это до боя. Я знаю, как его победить»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик делает это до боя. Я знаю, как его победить»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Чудово! Новина з'являється через майже добу після закінчення чвертьфіналів і за три години до початку півфіналів. Better late then never? 
Для повтору фіналу ЮСО-21 найбільша перешкода - втома учасниць. Фернандес ледь дограла проти Таунсенд, а Радукану після гри з Саккарі виглядала більш свіжою, але на пару вийшла явно з тим, щоб відбути номер скільки вистачить (виходячи з відеозвіту, вона заздалегідь попередила Рибу про це, молодець). Отже в найгіршому випадку Рибі доведеться зачищати "даму з собачкой".
Ответить
0
Популярные новости
Чисора назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Чисора назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
25.07.2025, 04:40 4
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
25.07.2025, 10:32 4
Футбол
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
25.07.2025, 04:59 1
Бокс
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
25.07.2025, 00:20 7
Футбол
Эксперт назвал клуб, который станет третьей силой в УПЛ
Эксперт назвал клуб, который станет третьей силой в УПЛ
24.07.2025, 20:34 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
24.07.2025, 16:33 16
Бокс
Ровно 25 лет назад произошла одна из самых громких измен в истории футбола
Ровно 25 лет назад произошла одна из самых громких измен в истории футбола
24.07.2025, 20:52 2
Футбол
«Бешикташ – мразотная команда». Реакция болельщиков на победу Шахтера
«Бешикташ – мразотная команда». Реакция болельщиков на победу Шахтера
25.07.2025, 12:48 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем