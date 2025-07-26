Как остановить Ливерпуль? Клуб потратит 330 млн на игроков Реала и Ньюкасла
Чемпионы Англии намерены подписать Родриго, Александера Исака и Марка Гехи
Английский «Ливерпуль» продолжает вести активную работу на трансферном рынке и уже потратил на новые приобретения сотни миллионов в евро.
Состав чемпионов Премьер-лиги пополнили полузащитник Флориан Вирц (125 млн евро), защитники Милош Керкез (46,9 млн евро) и Джереми Фримпонг (40 млн евро), форвард Уго Экитике (95 млн евро), несколько игроков вернулись из аренд или пришли на правах свободных агентов.
По информации британской прессы, «мерсисайдцы» не планирую останавливаться и готовы потратить еще 330 млн евро. В сферу интересовов клуба входят вингер мадридского «Реала» Родриго (придется отдать 100 млн евро), форвард «Ньюкасла» Александер Исак (172-173 миллиона евро) и защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи (58 млн евро).
Английский клуб намерен подписать этих игроков, чтобы снова бороться за первое место в чемпионате и пробиться как можно дальше в Лиге чемпионов.
Кроме трансферов на вход, ожидается, что «Ливерпуль» покинет целая группа футболистов – Дарвин Нуньес ведет переговоры с «Наполи», Луис Диас намерен перейти в «Баварию», уйти могут Эндрю Робертсон, Костас Цимикас, Харви Эллиот.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный специалист поддержал Руслана Ротаня и его тренерский штаб
Виктор Скрипник пока не уверен в подписании Дмитрия Кремчанина в «Зарю»