Как остановить Ливерпуль? Клуб потратит 330 млн на игроков Реала и Ньюкасла

Английский «Ливерпуль» продолжает вести активную работу на трансферном рынке и уже потратил на новые приобретения сотни миллионов в евро.

Состав чемпионов Премьер-лиги пополнили полузащитник Флориан Вирц (125 млн евро), защитники Милош Керкез (46,9 млн евро) и Джереми Фримпонг (40 млн евро), форвард Уго Экитике (95 млн евро), несколько игроков вернулись из аренд или пришли на правах свободных агентов.

По информации британской прессы, «мерсисайдцы» не планирую останавливаться и готовы потратить еще 330 млн евро. В сферу интересовов клуба входят вингер мадридского «Реала» Родриго (придется отдать 100 млн евро), форвард «Ньюкасла» Александер Исак (172-173 миллиона евро) и защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи (58 млн евро).

Английский клуб намерен подписать этих игроков, чтобы снова бороться за первое место в чемпионате и пробиться как можно дальше в Лиге чемпионов.

Кроме трансферов на вход, ожидается, что «Ливерпуль» покинет целая группа футболистов – Дарвин Нуньес ведет переговоры с «Наполи», Луис Диас намерен перейти в «Баварию», уйти могут Эндрю Робертсон, Костас Цимикас, Харви Эллиот.