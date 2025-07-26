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  4. Как остановить Ливерпуль? Клуб потратит 330 млн на игроков Реала и Ньюкасла
Англия
26 июля 2025, 13:27 |
1505
1

Как остановить Ливерпуль? Клуб потратит 330 млн на игроков Реала и Ньюкасла

Чемпионы Англии намерены подписать Родриго, Александера Исака и Марка Гехи

26 июля 2025, 13:27 |
1505
1
Как остановить Ливерпуль? Клуб потратит 330 млн на игроков Реала и Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

Английский «Ливерпуль» продолжает вести активную работу на трансферном рынке и уже потратил на новые приобретения сотни миллионов в евро.

Состав чемпионов Премьер-лиги пополнили полузащитник Флориан Вирц (125 млн евро), защитники Милош Керкез (46,9 млн евро) и Джереми Фримпонг (40 млн евро), форвард Уго Экитике (95 млн евро), несколько игроков вернулись из аренд или пришли на правах свободных агентов.

По информации британской прессы, «мерсисайдцы» не планирую останавливаться и готовы потратить еще 330 млн евро. В сферу интересовов клуба входят вингер мадридского «Реала» Родриго (придется отдать 100 млн евро), форвард «Ньюкасла» Александер Исак (172-173 миллиона евро) и защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи (58 млн евро).

Английский клуб намерен подписать этих игроков, чтобы снова бороться за первое место в чемпионате и пробиться как можно дальше в Лиге чемпионов.

Кроме трансферов на вход, ожидается, что «Ливерпуль» покинет целая группа футболистов – Дарвин Нуньес ведет переговоры с «Наполи», Луис Диас намерен перейти в «Баварию», уйти могут Эндрю Робертсон, Костас Цимикас, Харви Эллиот.

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Ливерпуль Реал Мадрид Родриго Гоес Ньюкасл Александер Исак Кристал Пэлас Марк Гехи Дарвин Нуньес Луис Диас Костас Цимикас Харви Эллиотт Эндрю Робертсон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник
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Владислав Антонов
Може когось одного і підпишуть, але щоб прям усіх трьох - це сумнівно.
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