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Товарищеские матчи
Кайзерслаутерн
26.07.2025 19:00 - : -
Рома
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Италия
26 июля 2025, 13:01 |
36
0

Кайзерслаутерн – Рома. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 26 июля в 19:00 по Киеву

26 июля 2025, 13:01 |
36
0
Кайзерслаутерн – Рома. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

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26 июля на Фриц Вальтер Штадион пройдет товарищеский матч, в котором Кайзерслаутерн встретится с Ромой. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Кайзерслаутерн

Команда горазда периодически выстреливать. Конечно же, особняком стоит чемпионство, взятое при Реехагеле сразу после возвращения из второго дивизиона страны. Не так давно вышло напомнить о себе снова: в 2024-м году получилось дойти до финала кубка Германии, но уж там был слишком сильный, пиковый соперник - Байер.

Впрочем, в целом клуб остается достаточно скромным по своим силам. Он не так давно вообще играл в третьем дивизионе Германии. Да и в прошлом сезоне был середняком в Бундеслиге 2: с 15 победами и 53 очками закончили весной на 7-м итоговом месте. И вряд ли вдруг сделает рывок, тем более что Ахе ушел в Кельн, а Калоч - и вовсе Лудогорец. Хотя после этого ухитрились начать сборы с разгромной победе, пусть даже и над скромным Ноттс Каунти.

Рома

Клуб год назад готовился к новому сезону с немалыми амбициями. В том числе в этот проект смогли заманить и Довбика, хотя его Симеоне хотел забрать в Атлетико. Но старт того сезона был плохим, а при Юриче и вовсе погрузились в настоящий кризис. Благо, что потом состоялось третье пришествие Раньери в столицу. И у него почти получилось наконец-то поднять старых-новых подопечных в Лигу чемпионов. Но все же гонку за четвертое место выиграл Ювентус.

Клаудио сразу давал понять, что после конца сезона вернется на пенсию - так и случилось. На смену ему пришел из Аталанты Гасперини. При этом обойма футболистов не особенно меняется - разве что отметим прощание с Паредесом при покупке ему на смену Эль-Энауи из Ланса. Пришел и Эван Фергюссон, и Довбик снова думает о своем будущем.

Статистика личных встреч

Это только первая встреча между немцами и итальянцами.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяевам поможет фактор поля. Итальянцы сейчас просто на другом уровне по всем параметрам - верим, что они выиграют данный матч (коэффициент - 1,7).

Прогноз Sport.ua
Кайзерслаутерн
26 июля 2025 -
19:00
Рома
Победа Ромы 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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