АЗ Алкмаар

26 июля пройдет товарищеский матч, в котором АЗ Алкмар встретится с Олимпиакосом. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

АЗ Алкмар

Команда относится ко второму эшелону голландского футбола. Она редко пытается всерьез потеснить троицу местных грандов (тем ценнее чемпионство-2009, только второе в историю). Но в еврокубки получается пробиваться регулярно. Прошлый сезон получился достаточно классическим. Представитель Нидерландов в Лиге Европы в плей-офф был выбит только Тоттенхэмом, в марте, при этом в Эредивизии замкнули топ-5. Пожалуй, только поражение в кубковом финале было явной осечкой. Гоу Эхед Иглз позволили отыгрываться на ничью на 9-й добавленной минуте, еще и с пенальти! И в итоге отдали титул по итогам послематчевых одиннадцатиметровых.

Кстати, в отличие от земляков, подопечные Мартенса уже начали сезон. В Лиге конференций с Ильвесом на выезде допустили осечку: уступили аутсайдеру в Финляндии 3:4.

Олимпиакос

Клуб - безусловный гранд греческого футбола. Да, после чемпионского титула 2022-го года, что был уже 47-м в истории, было два довольно посредственных сезона. Но пришедший по ходу 2023/2024 Хосе Луис Мендилибар привел подопечных к победе в Лиге конференций. Это первый еврокубок для всей страны!

В 2024/2025 команду пополнил Яремчук. И помог своим новым коллегам оформить золотой дубль, причем в греческой Суперлиге оторвался от ближайшего преследователя, Панатинаикоса, на 16 очков. Да и в Лиге Европы вышли в плей-офф, и только в марте уступили другому сильному и амбициозному проекту не из топ-страны - Буде/Глимту. Впрочем, в Греции сезон начнется только в середине следующего месяца, а пока катают, довольно успешно, товарищеские встречи.

Статистика личных встреч

В 2009-м году, в Лиге чемпионов, греки взяли четыре из шести возможных очков. А потом еще и выиграли товарищеский поединок трехлетней давности.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в греков. Голландцы явно поглощены реваншем с финнами в еврокубке, так что тут ждем кадровых экспериментов и победы Яремчука и компании с форой 0 (коэффициент - 1,75).