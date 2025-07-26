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ATP
26 июля 2025, 13:07 | Обновлено 26 июля 2025, 13:08
76
0

Украинский теннисист выиграл парный трофей на челленджере в Финляндии

Украинец и его напарник Негриту переиграли нидерландский тандем Велдхеер / Херманс

26 июля 2025, 13:07 | Обновлено 26 июля 2025, 13:08
76
0
Украинский теннисист выиграл парный трофей на челленджере в Финляндии
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов выиграл парный трофей на грунтовом челленджере ATP 75 в Тампере (Финляндия).

В финальном поединке 30-летний украинец и его напарник Кристоф Негриту из Германии переиграли в двух сетах нидерландский тандем Мик Велдхеер / Матс Херманс, получивший первый номер посева.

Теннисисты провели на корте 1 час и 21 минуту.

ATP 75 Тампере. Грунт.

Парный разряд. Финал

Владислав Орлов (Украина) / Кристоф Негриту (Германия) – Мик Велдхеер (Нидерланды) / Матс Херманс (Нидерланды) [1] – 7:5, 6:1

30-летний Владислав Орлов четвертый раз в карьере дошел до финала на турнирах серии челленджер в парном разряде и второй раз стал победителем на соревнованиях этой категории. Ранее в этом сезоне, украинец завоевал три парных титула на турнирах ITF и один на грунтовом челленджере ATP 75 в Брашове (Румыния).

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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