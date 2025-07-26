Украинский теннисист выиграл парный трофей на челленджере в Финляндии

Украинский теннисист Владислав Орлов выиграл парный трофей на грунтовом челленджере ATP 75 в Тампере (Финляндия).

В финальном поединке 30-летний украинец и его напарник Кристоф Негриту из Германии переиграли в двух сетах нидерландский тандем Мик Велдхеер / Матс Херманс, получивший первый номер посева.

Теннисисты провели на корте 1 час и 21 минуту.

ATP 75 Тампере. Грунт.

Парный разряд. Финал

Владислав Орлов (Украина) / Кристоф Негриту (Германия) – Мик Велдхеер (Нидерланды) / Матс Херманс (Нидерланды) [1] – 7:5, 6:1



30-летний Владислав Орлов четвертый раз в карьере дошел до финала на турнирах серии челленджер в парном разряде и второй раз стал победителем на соревнованиях этой категории. Ранее в этом сезоне, украинец завоевал три парных титула на турнирах ITF и один на грунтовом челленджере ATP 75 в Брашове (Румыния).