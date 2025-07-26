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26 июля 2025, 12:48 |
64
0

MLS. Чеберко досадно проиграл с Коламбусом, Синчук помог Монреалю

Состоялись 5 матчей регулярного сезона MLS

26 июля 2025, 12:48 |
64
0
MLS. Чеберко досадно проиграл с Коламбусом, Синчук помог Монреалю
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Чеберко

В ночь с 25 на 26 июля прошли пять матчей регулярного сезона MLS. Украинцы Евгений Чеберко, Артем Смоляков и Геннадий Синчук были в разном настроении после сыгранных матчей.

Коламбус Евгения Чеберко досадно уступил Орландо Сити. Команда украинца вела в счете до 76-й минуты благодаря голу с пенальти Диего Росси, но скорый дубль Рамиро Энрике полностью перевернул ход поединка. Охеда в компенсированное время поставил точку во встрече – 1:3. Чеберко отыграл полный матч.

А вот Монреаль Геннадия Синчука наоборот сумел создать камбек после того, как пропустил первым от Нью-Ингленда. Украинец вышел на поле на 76-й минуте при счете 2:1 в пользу канадцев. В конце концов, Монреаль забил еще раз, зафиксировав финальный счет - 3:1.

А вот Артем Смоляков имел крайне мало игрового времени в игре между Лос-Анджелесом и Портлендом. Украинский защитник вышел на замену на 90-й минуте при счете 0:1 и не сумел спасти результат для калифорнийцев.

MLS. Регулярный сезон. 26 июля.

Коламбус Крю – Орландо Сити – 1:3

Голы: Росси, 66 (пенальти) – Энрике, 76, 79, Охеда, 90+6

Нью-Ингленд Революшн – Монреаль – 1:3

Голы: Ченкалай, 3 – Овусу, 9, Сили, 36, Эскобар, 90+5

Лос-Анджелес – Портленд Тимберс – 0:1

Гол: Паредес, 45

Даллас – Нью-Йорк Сити – 3:4

Голы: Муса, 15, Фаррингтон, 17, 45+8 – Шор, 11, Мартинес, 22, 46, 84

Сан-Диего – Нэшвилл – 1:0

Гол: Лосано, 53

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Major League Soccer (MLS) Геннадий Синчук Евгений Чеберко Артем Смоляков Коламбус Крю Орландо Сити Клуб де Фут Монреаль Лос-Анджелес (MLS)
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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