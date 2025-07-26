Коуч клуба УПЛ сомневается в подписании лучшего бомбардира Динамо U-19
Виктор Скрипник пока не уверен в подписании Дмитрия Кремчанина в «Зарю»
Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник оценил перспективы Дмитрия Кремчанина, который находится на просмотре в луганском клубе.
– На сборах с Зарей был и вингер Динамо Дмитрий Кремчанин. Он останется у вас?
– Молодой игрок, много забивший в прошлом сезоне. Мы смотрим на него. Пока он еще у нас. Будем принимать решения до конца трансферного окна, – сказал коуч.
В прошедшей кампании Кремчанин провел 32 матча в составе «Динамо» U-19, в которых забил 24 гола и отдал 13 результативных передач во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что киевское Динамо дозаявило 8 футболистов на новый сезон УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известному тренеру понравилась игра «горняков» против турецкого гранда
Мозес Итаума продолжает удерживать первую позицию в списке сильнейших по версии WBO