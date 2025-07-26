Коуч клуба УПЛ сомневается в подписании лучшего бомбардира Динамо U-19

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник оценил перспективы Дмитрия Кремчанина, который находится на просмотре в луганском клубе.

– На сборах с Зарей был и вингер Динамо Дмитрий Кремчанин. Он останется у вас?

– Молодой игрок, много забивший в прошлом сезоне. Мы смотрим на него. Пока он еще у нас. Будем принимать решения до конца трансферного окна, – сказал коуч.

В прошедшей кампании Кремчанин провел 32 матча в составе «Динамо» U-19, в которых забил 24 гола и отдал 13 результативных передач во всех турнирах.

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