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Украина. Премьер лига
26 июля 2025, 10:12 |
260
0

Коуч клуба УПЛ сомневается в подписании лучшего бомбардира Динамо U-19

Виктор Скрипник пока не уверен в подписании Дмитрия Кремчанина в «Зарю»

26 июля 2025, 10:12 |
260
0
Коуч клуба УПЛ сомневается в подписании лучшего бомбардира Динамо U-19
ФК Динамо Киев. Дмитрий Кремчанин

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник оценил перспективы Дмитрия Кремчанина, который находится на просмотре в луганском клубе.

– На сборах с Зарей был и вингер Динамо Дмитрий Кремчанин. Он останется у вас?

– Молодой игрок, много забивший в прошлом сезоне. Мы смотрим на него. Пока он еще у нас. Будем принимать решения до конца трансферного окна, – сказал коуч.

В прошедшей кампании Кремчанин провел 32 матча в составе «Динамо» U-19, в которых забил 24 гола и отдал 13 результативных передач во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо дозаявило 8 футболистов на новый сезон УПЛ

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Виктор Скрипник Дмитрий Кремчанин Динамо Киев Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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