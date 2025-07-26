Лапорта сделал заявление по трансферам Барселоны: «У нас хороший состав»
Президент «Барселоны» верит в свою команду
Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта заявил, что летняя трансферная кампания «сине-гранатовых» завершена. Функционер признался, что верит в свою команду.
«В принципе, этим летом новых подписей больше не будет. У нас хороший состав, и тренер хочет усилить основную команду игроками из резерва, поэтому на этот момент мы не ожидаем новых сделок», — заявил Лапорта.
В летнее трансферное окно каталонский клуб подписал Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед», голкипера Жоана Гарсию из «Эспаньола» и вингера Руни Бардагджи из «Копенгагена».
Ранее сообщалось, что Барселона достигла соглашения по контракту со звездным защитником
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