Другие новости26 июля 2025, 05:16 | Обновлено 26 июля 2025, 05:17
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ФОТО. Свадьба года? Как футболист Боруссии покорил тёщу
Ян Коуту услышал от мамы невесты: «Ты — принц. Я люблю тебя, как сына»
26 июля 2025, 05:16 | Обновлено 26 июля 2025, 05:17
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Защитник дортмундской «Боруссии» Ян Коуту 19 июля устроил свадьбу с Марианой Давид.
Пара официально поженилась ещё в январе, но торжество пришлось отложить.
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Невеста — стоматолог и мама 4-летнего Тео, скорее всего, от прежних отношений.
Теща футболиста Рози тронула сеть посланием под фото:
«Ты — принц. Спасибо, что сделал мою дочь счастливой. Люблю тебя, как родного сына».
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