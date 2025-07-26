ФОТО. Свадьба года? Как футболист Боруссии покорил тёщу

Защитник дортмундской «Боруссии» Ян Коуту 19 июля устроил свадьбу с Марианой Давид.

Пара официально поженилась ещё в январе, но торжество пришлось отложить.

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Невеста — стоматолог и мама 4-летнего Тео, скорее всего, от прежних отношений.

Теща футболиста Рози тронула сеть посланием под фото:

«Ты — принц. Спасибо, что сделал мою дочь счастливой. Люблю тебя, как родного сына».