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26 июля 2025, 05:16 | Обновлено 26 июля 2025, 05:17
165
0

ФОТО. Свадьба года? Как футболист Боруссии покорил тёщу

Ян Коуту услышал от мамы невесты: «Ты — принц. Я люблю тебя, как сына»

26 июля 2025, 05:16 | Обновлено 26 июля 2025, 05:17
165
0
ФОТО. Свадьба года? Как футболист Боруссии покорил тёщу
Instagram. Ян Коуту и Марьяна Давид

Защитник дортмундской «Боруссии» Ян Коуту 19 июля устроил свадьбу с Марианой Давид.

Пара официально поженилась ещё в январе, но торжество пришлось отложить.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Невеста — стоматолог и мама 4-летнего Тео, скорее всего, от прежних отношений.

Теща футболиста Рози тронула сеть посланием под фото:

«Ты — принц. Спасибо, что сделал мою дочь счастливой. Люблю тебя, как родного сына».

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фото lifestyle свадьба Ян Коуту Боруссия Дортмунд
Максим Лапченко Источник: Instagram
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