Другие новости26 июля 2025, 04:52 |
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ФОТО. К футболисту Динамо перед матчем с Хамруном приехала красавица
Милана Кухилава прилетела поддержать Ваната в Польшу
26 июля 2025, 04:52 |
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Милана Кухилава навестила Владислава Ваната в Польше.
Девушка нападающего «Динамо» Владислава Ваната прибыла в Люблин, где команда готовится ко второму матчу против «Хамруна» в Лиге чемпионов.
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Милана Кухилава, журналистка по образованию, известна страстью к люксу — на свидание пришла в вещах от Chanel и Hermes.
После гола Ваната в первой встрече «Динамо» близко к проходу дальше.
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