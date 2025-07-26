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26 июля 2025, 04:52 |
379
1

ФОТО. К футболисту Динамо перед матчем с Хамруном приехала красавица

Милана Кухилава прилетела поддержать Ваната в Польшу

26 июля 2025, 04:52 |
379
1
ФОТО. К футболисту Динамо перед матчем с Хамруном приехала красавица
Instagram. Милана Кухилава

Милана Кухилава навестила Владислава Ваната в Польше.

Девушка нападающего «Динамо» Владислава Ваната прибыла в Люблин, где команда готовится ко второму матчу против «Хамруна» в Лиге чемпионов.

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Милана Кухилава, журналистка по образованию, известна страстью к люксу — на свидание пришла в вещах от Chanel и Hermes.

После гола Ваната в первой встрече «Динамо» близко к проходу дальше.

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фото lifestyle Милана Кухилава Владислав Ванат Динамо Киев девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Winner21
Журналістка за освітою, це було важливе доповнення 
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