ФОТО. К футболисту Динамо перед матчем с Хамруном приехала красавица

Милана Кухилава навестила Владислава Ваната в Польше.

Девушка нападающего «Динамо» Владислава Ваната прибыла в Люблин, где команда готовится ко второму матчу против «Хамруна» в Лиге чемпионов.

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Милана Кухилава, журналистка по образованию, известна страстью к люксу — на свидание пришла в вещах от Chanel и Hermes.

После гола Ваната в первой встрече «Динамо» близко к проходу дальше.