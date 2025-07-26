ФОТО. Рэшфорд возобновил отношения с бывшей. Два года назад они расстались

Форвард Маркус Рэшфорд, недавно арендованный «Барселоной», возобновил отношения со своей бывшей невестой Люсией Лой.

Как сообщает The Sun, 26-летняя девушка прилетела в Испанию, чтобы помочь футболисту адаптироваться в новой команде.

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Их заметили вместе на съёмке перед официальной презентацией футболиста. Пара рассталась два года назад после помолвки, но, по словам инсайдеров, продолжала поддерживать дружеское общение. Сейчас отношения, похоже, возобновились.

Рэшфорд делал Люсии предложение в 2022 году в Лос-Анджелесе, однако впоследствии пара рассталась на фоне пандемии. Теперь в личной жизни игрока наступил новый этап — на фоне смены клуба и успешного возвращения в топ-футбол.