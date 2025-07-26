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26 июля 2025, 04:20 |
316
0

ФОТО. Анна Кравец восхитила Instagram смелыми снимками. Откровенные кадры

Анна Кравец зажгла в Instagram: яркий купальник и жаркие локации

26 июля 2025, 04:20 |
316
0
ФОТО. Анна Кравец восхитила Instagram смелыми снимками. Откровенные кадры
Instagram. Анна Кравец

Анна Кравец поразила подписчиков новой фотосессией у моря.

Бывшая жена экс-форварда «Динамо» Артёма Кравца выложила фото в эффектном купальнике, подчёркивающем фигуру и загар.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Главное внимание поклонников привлекло откровенное декольте.

Образ дополнили джинсовые шорты и лаконичные аксессуары. В комментариях — волна восторгов.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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