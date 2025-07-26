ФОТО. Анна Кравец восхитила Instagram смелыми снимками. Откровенные кадры

Анна Кравец поразила подписчиков новой фотосессией у моря.

Бывшая жена экс-форварда «Динамо» Артёма Кравца выложила фото в эффектном купальнике, подчёркивающем фигуру и загар.

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Главное внимание поклонников привлекло откровенное декольте.

Образ дополнили джинсовые шорты и лаконичные аксессуары. В комментариях — волна восторгов.