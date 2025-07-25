Известно, где устроился экс-руководитель Левого Берега после отставки

После вылета «Левого Берега» из УПЛ не обошлось без оргвыводов: руководитель Виталий Первак вынужден был уйти в отставку.

Он остался работать в структуре киевского клуба, став заместителем директора клуба Василия Гречаного, который, кстати, до недавнего времени занимал такую же должность в ЛНЗ.

Как стало известно Sport.ua, Первак будет отвечать за координацию деятельности тренерского штаба «Левого Берега-2» – дебютанта Второй лиги и будет курировать клубную академию.

Виталий Первак возглавил «Левый Берег» в 2023 году, именно под его руководством киевляне завоевали путевку в элитный дивизион.

Ранее сообщалось о том, что «Левый Берег» подписал вратаря чемпиона Первой лиги.