Известно, где устроился экс-руководитель Левого Берега после отставки
Виталий Первак попробует себя в другой роли
После вылета «Левого Берега» из УПЛ не обошлось без оргвыводов: руководитель Виталий Первак вынужден был уйти в отставку.
Он остался работать в структуре киевского клуба, став заместителем директора клуба Василия Гречаного, который, кстати, до недавнего времени занимал такую же должность в ЛНЗ.
Как стало известно Sport.ua, Первак будет отвечать за координацию деятельности тренерского штаба «Левого Берега-2» – дебютанта Второй лиги и будет курировать клубную академию.
Виталий Первак возглавил «Левый Берег» в 2023 году, именно под его руководством киевляне завоевали путевку в элитный дивизион.
Ранее сообщалось о том, что «Левый Берег» подписал вратаря чемпиона Первой лиги.
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