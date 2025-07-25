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  4. Короли поздних камбэков. Кто из команд 2024/25 удостоился этого звания?
Испания
25 июля 2025, 23:56 | Обновлено 26 июля 2025, 00:08
106
0

Короли поздних камбэков. Кто из команд 2024/25 удостоился этого звания?

Мадридский «Атлетико» чаще всего менял ход игры в конце матчей

25 июля 2025, 23:56 | Обновлено 26 июля 2025, 00:08
106
0
Короли поздних камбэков. Кто из команд 2024/25 удостоился этого звания?
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам сезона 2024/25 командой, которая чаще всего добивалась ничьей или победы в конце матчей, стал мадридский «Атлетико» (16).

Результат «матрасников» по количеству поздних камбэков равен показателю немецкого «Байера» в сезоне 2023/24.

Все поздние камбэки Атлетико в сезоне 2024/25

  1. Атлетик Бильбао (от 0:0 до 1:0, Ла Лига) – Корреа 90+2
  2. РБ Лейпциг (от 1:1 до 2:1, Лига чемпионов) – Хименес 90
  3. Сельта (от 0:0 до 1:0, Ла Лига) – Альварес 90
  4. Реал Мадрид (от 0:1 до 1:1, Ла Лига) – Корреа 90+5
  5. Леганес (от 1:1 до 3:1, Ла Лига) – Гризманн 81, Серлот 90+10
  6. УЕ Вік (от 0:0 до 2:0, Кубок Испании) – Альварес 81 (пен), 89
  7. ПСЖ (от 1:1 до 2:1, Лига чемпионов) – Корреа 90+3
  8. Алавес (от 0:1 до 2:1, Ла Лига) – Гризманн 76 (пен), Серлот 86
  9. Касереньо (от 0:1 до 3:1, Кубок Испании) – Лангле 83, Де Пауль 90+2, Альварес 90+6
  10. Севилья (от 2:3 до 4:3, Ла Лига) – Лино 80, Гризманн 90+4
  11. Барселона (от 1:1 до 2:1, Ла Лига) – Серлот 90+6
  12. Бавария (с 1:1 до 2:1, Лига чемпионов) – Альварес 90
  13. Сельта (с 0:1 до 1:1, Ла Лига) – Серлот 82
  14. Барселона (от 2:4 до 4:4, Кубок Испании) – Льоренте 84, Серлот 90+3
  15. Севилья (от 1:1 до 2:1, Ла Лига) – Барриос 90+3
  16. Ботафого (от 0:0 до 1:0, Клубный чемпионат мира) – Гризманн 87

По итогам сезона 2024/25 «матрасники» не завоевали ни одного трофея, однако их отчаянная игра явно принесла удовольствие фанатам.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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