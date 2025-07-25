Короли поздних камбэков. Кто из команд 2024/25 удостоился этого звания?

По итогам сезона 2024/25 командой, которая чаще всего добивалась ничьей или победы в конце матчей, стал мадридский «Атлетико» (16).

Результат «матрасников» по количеству поздних камбэков равен показателю немецкого «Байера» в сезоне 2023/24.

Все поздние камбэки Атлетико в сезоне 2024/25

Атлетик Бильбао (от 0:0 до 1:0, Ла Лига) – Корреа 90+2 РБ Лейпциг (от 1:1 до 2:1, Лига чемпионов) – Хименес 90 Сельта (от 0:0 до 1:0, Ла Лига) – Альварес 90 Реал Мадрид (от 0:1 до 1:1, Ла Лига) – Корреа 90+5 Леганес (от 1:1 до 3:1, Ла Лига) – Гризманн 81, Серлот 90+10 УЕ Вік (от 0:0 до 2:0, Кубок Испании) – Альварес 81 (пен), 89 ПСЖ (от 1:1 до 2:1, Лига чемпионов) – Корреа 90+3 Алавес (от 0:1 до 2:1, Ла Лига) – Гризманн 76 (пен), Серлот 86 Касереньо (от 0:1 до 3:1, Кубок Испании) – Лангле 83, Де Пауль 90+2, Альварес 90+6 Севилья (от 2:3 до 4:3, Ла Лига) – Лино 80, Гризманн 90+4 Барселона (от 1:1 до 2:1, Ла Лига) – Серлот 90+6 Бавария (с 1:1 до 2:1, Лига чемпионов) – Альварес 90 Сельта (с 0:1 до 1:1, Ла Лига) – Серлот 82 Барселона (от 2:4 до 4:4, Кубок Испании) – Льоренте 84, Серлот 90+3 Севилья (от 1:1 до 2:1, Ла Лига) – Барриос 90+3 Ботафого (от 0:0 до 1:0, Клубный чемпионат мира) – Гризманн 87

По итогам сезона 2024/25 «матрасники» не завоевали ни одного трофея, однако их отчаянная игра явно принесла удовольствие фанатам.