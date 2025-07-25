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  4. КЕВИН: «Обещал сделать хет-трик. Должен Бешикташу еще один гол»
Лига Европы
25 июля 2025, 21:26 | Обновлено 25 июля 2025, 21:29
357
0

КЕВИН: «Обещал сделать хет-трик. Должен Бешикташу еще один гол»

Игрок провел классный матч в Лиге Европы

25 июля 2025, 21:26 | Обновлено 25 июля 2025, 21:29
357
0
КЕВИН: «Обещал сделать хет-трик. Должен Бешикташу еще один гол»
ФК Шахтер. Кевин

Шахтер в первом матче квалификации Лиги Европы обыграл Бешикташ 4:2, а вингер Кевин оформил дубль.

Однако бразильский игрок планировал сделать хет-трик.

– Кевин, в матче с «Бешикташем» при заполненных трибунах в безумной атмосфере «Шахтер» одержал победу. В чем ее залог?
– Нам удалось хорошо поработать над тем, что было запланировано в течение недели. Да, смогли выйти победителями, но это еще не конец, а первая часть. Будем настойчиво работать, чтобы во второй игре снова победить.

– На твоем счету дубль в ворота «Бешикташа». Что это значит для тебя, какие эмоции испытываешь?
– Очень приятно помочь команде двумя голами! Я обещал за день до матча, что забью три – остался должен один гол, поэтому в следующей игре должен забить еще, чтобы закрыть долг.

– После забитых голов ты реагировал на действия болельщиков. Расскажи об этом.
– Думаю, потому, что мы на их стадионе, негде праздновать. Нет ничего общего с болельщиками – это момент, когда футболист забивает гол и должен им насладиться. Это часть матча, каждый игрок должен праздновать и я праздновал перед их фанатами.

– Что за толкотня произошла после матча?
– Это просто… Там был один момент, который я не смог завершить. Я тоже не видел, что произошло, упал от боли. Но ничего серьезного не произошло, это не важно. Следующая игра будет очень важной и решающей для нас.

– Если говорить о стратегии Арды Турана на этот матч, то какой она была? Удавалось ли следовать ей?
– Мы тщательно изучили соперника, было заметно, что мы мало ошибались и пользовались своими случаями. Считаю, на следующей неделе еще есть шансы. И мы будем стремиться к еще одной победе – не будем держаться за результат, а пойдем дальше.

– Что может быть самым сложным во втором матче с «Бешикташем»?
– Думаю, мы можем усложнить игру, если захотим, сможем повторить сегодняшнюю и победить. Конечно, будет непростой поединок, но и матч имеет свою историю. Думаю, мы вполне способны снова победить.

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Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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