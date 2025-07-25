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WTA
25 июля 2025, 20:07 |
133
0

Стало известно, кто разыграет трофей WTA 250 в Праге

В чешском дерби сойдутся Линда Носкова и Мария Боузкова

25 июля 2025, 20:07 |
133
0
Стало известно, кто разыграет трофей WTA 250 в Праге
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова

25 июля состоялись матчи 1/2 финала на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.

Первая сеяная Линда Носкова уверенно разобралась с Ван Синьюй.

Линда вышла в четвертый финал в карьере (все четыре – на харде) и первый с августа 2024 года. Носкова поборется за второй трофей.

В решающем поединке домашних соревнований Линда встретится с еще одной представительницей Чехии Марией Боузковой, которая одолела Терезу Валентову.

Для Боузковой это будет восьмой финал в карьере, в котором она постарается выиграть второй титул (первый с 2022 года).

Финал в Праге состоится в субботу, 26 июля.

WTA 250 Прага. 1/2 финала

Линда Носкова [1] – Ван Синьюй [4] – 6:4, 6:1
Мария Боузкова [5] – Тереза Валентова – 6:4, 7:5

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Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Праге
WTA Прага Линда Носкова Ван Синьюй Мария Боузкова Тереза Валентова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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