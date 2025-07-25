Стало известно, кто разыграет трофей WTA 250 в Праге
В чешском дерби сойдутся Линда Носкова и Мария Боузкова
25 июля состоялись матчи 1/2 финала на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.
Первая сеяная Линда Носкова уверенно разобралась с Ван Синьюй.
Линда вышла в четвертый финал в карьере (все четыре – на харде) и первый с августа 2024 года. Носкова поборется за второй трофей.
В решающем поединке домашних соревнований Линда встретится с еще одной представительницей Чехии Марией Боузковой, которая одолела Терезу Валентову.
Для Боузковой это будет восьмой финал в карьере, в котором она постарается выиграть второй титул (первый с 2022 года).
Финал в Праге состоится в субботу, 26 июля.
WTA 250 Прага. 1/2 финала
Линда Носкова [1] – Ван Синьюй [4] – 6:4, 6:1
Мария Боузкова [5] – Тереза Валентова – 6:4, 7:5
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