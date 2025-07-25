Стало известно, кто разыграет трофей WTA 250 в Праге

25 июля состоялись матчи 1/2 финала на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.

Первая сеяная Линда Носкова уверенно разобралась с Ван Синьюй.

Линда вышла в четвертый финал в карьере (все четыре – на харде) и первый с августа 2024 года. Носкова поборется за второй трофей.

В решающем поединке домашних соревнований Линда встретится с еще одной представительницей Чехии Марией Боузковой, которая одолела Терезу Валентову.

Для Боузковой это будет восьмой финал в карьере, в котором она постарается выиграть второй титул (первый с 2022 года).

Финал в Праге состоится в субботу, 26 июля.

WTA 250 Прага. 1/2 финала

Линда Носкова [1] – Ван Синьюй [4] – 6:4, 6:1

Мария Боузкова [5] – Тереза Валентова – 6:4, 7:5