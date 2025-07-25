Мадридские лидеры. Лучшие французские голеадоры в 1/8 финала ЧМ и ЧЕ

Французские нападающие мадридских клубов Килиан Мбаппе («Реал») и Антуан Гризманн («Атлетико») являются лучшими бомбардирами своей сборной на стадии 1/8 финала чемпионатов мира и Европы (по 8 голов).

Мбаппе занимает более высокую позицию в рейтинге, поскольку провел меньше матчей, чем Гризманн (12 против 15).

На третьем месте расположился француз Жюст Фонтен (7 голов, 3 матча), у которого также лучший коэффициент голов на матч (2,33).

В пятерку лидеров также вошли: Зинедин Зидан (7 Г, 13 М) и Мишель Платини (5 Г, 8 М).