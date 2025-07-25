Четыре матча Лиги конференций собрали более 20 тысяч зрителей
Рекордсменом тижня стала казахстанська Астана
Состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Четыре матча турнира на этой неделе собрали более 20 тысяч зрителей на трибунах стадионов.
Рекорд недели принадлежит «Астане», в которой был сыгран матч между «Астаной» и «Зимбру». Игру посетили 23 524 болельщика.
Первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций, которые собрали более 10 тысяч зрителей
- 23 524: Астана (Казахстан) – Зимбру (Молдова)
- 21 123: АЕК (Греция) – Хапоэль Беер-Шева (Израиль)
- 20 897: Сараево (Босния и Герцеговина) – Университета (Румыния)
- 20 855: Гаммарбю (Швеция) – Шарлеруа (Бельгия)
- 12 100: Актобе (Казахстан) – Спарта (Чехия)
- 11 822: Русенборг (Норвегия) – Банга (Литва)
- 11 370: Данди Юнайтед (Шотландия) – Штрассен (Люксембург)
- 10 102: Кошице (Словакия) – Неман (Беларусь)
Highest 🟢 UECL Q2 first leg attendances (22-24 July):— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 25, 2025
23,524 🇰🇿 Astana - 🇲🇩 Zimbru
21,123 🇬🇷 AEK Athens - 🇮🇱 Hapoel BS
20,897 🇧🇦 Sarajevo - 🇷🇴 Univ Craiova
20,855 🇸🇪 Hammarby - 🇧🇪 Charleroi
12,100 🇰🇿 Aktobe - 🇨🇿 Sparta
11,822 🇳🇴 Rosenborg - 🇱🇹 Banga
11,370 🏴 Dundee Utd - 🇱🇺…
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