Четыре матча Лиги конференций собрали более 20 тысяч зрителей

Состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Четыре матча турнира на этой неделе собрали более 20 тысяч зрителей на трибунах стадионов.

Рекорд недели принадлежит «Астане», в которой был сыгран матч между «Астаной» и «Зимбру». Игру посетили 23 524 болельщика.

Первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций, которые собрали более 10 тысяч зрителей

23 524: Астана (Казахстан) – Зимбру (Молдова)

21 123: АЕК (Греция) – Хапоэль Беер-Шева (Израиль)

20 897: Сараево (Босния и Герцеговина) – Университета (Румыния)

20 855: Гаммарбю (Швеция) – Шарлеруа (Бельгия)

12 100: Актобе (Казахстан) – Спарта (Чехия)

11 822: Русенборг (Норвегия) – Банга (Литва)

11 370: Данди Юнайтед (Шотландия) – Штрассен (Люксембург)

10 102: Кошице (Словакия) – Неман (Беларусь)