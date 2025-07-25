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Лига конференций
25 июля 2025, 19:28 | Обновлено 25 июля 2025, 20:14
214
0

Четыре матча Лиги конференций собрали более 20 тысяч зрителей

Рекордсменом тижня стала казахстанська Астана

25 июля 2025, 19:28 | Обновлено 25 июля 2025, 20:14
214
0
Четыре матча Лиги конференций собрали более 20 тысяч зрителей
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Четыре матча турнира на этой неделе собрали более 20 тысяч зрителей на трибунах стадионов.

Рекорд недели принадлежит «Астане», в которой был сыгран матч между «Астаной» и «Зимбру». Игру посетили 23 524 болельщика.

Первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций, которые собрали более 10 тысяч зрителей

  • 23 524: Астана (Казахстан) – Зимбру (Молдова)
  • 21 123: АЕК (Греция) – Хапоэль Беер-Шева (Израиль)
  • 20 897: Сараево (Босния и Герцеговина) – Университета (Румыния)
  • 20 855: Гаммарбю (Швеция) – Шарлеруа (Бельгия)
  • 12 100: Актобе (Казахстан) – Спарта (Чехия)
  • 11 822: Русенборг (Норвегия) – Банга (Литва)
  • 11 370: Данди Юнайтед (Шотландия) – Штрассен (Люксембург)
  • 10 102: Кошице (Словакия) – Неман (Беларусь)
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Лига конференций Астана зрители Зимбру Кишинев статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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