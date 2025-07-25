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  4. Динамо или Шахтер? Йожеф Сабо рассказал, кто в еврокубках сыграл лучше
Лига чемпионов
25 июля 2025, 18:54 |
471
0

Динамо или Шахтер? Йожеф Сабо рассказал, кто в еврокубках сыграл лучше

Известный тренер выделил игру донецкого клуба в Лиге Европы

25 июля 2025, 18:54 |
471
0
Динамо или Шахтер? Йожеф Сабо рассказал, кто в еврокубках сыграл лучше
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

24 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26, в котором встретились турецкий «Бешикташ» и донецкий «Шахтер».

Подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 4:2. Известный тренер Йожеф Сабо сравнил победу «горняков» с поединком киевского «Динамо». Напомним, «бело-синие» разгромили в Лиге чемпионов мальтийский «Хамрун» (3:0).

«Игру «Динамо» нельзя даже сравнить с матчем «Бешикташ» – «Шахтер». Сейчас я вам объясню, как тренер, что было не так в игре киевского клуба. Представим, что я на сборах и готовлю команду к сезону. В соперники на спарринг выбрали команду класса С или областную.

Я говорю своим подопечным: «Так, ребята, с первых минут вышли, настроились и покажите все, что умеете. Я хочу увидеть скорость и забитые мячи». Это обязательно нужно, а уже в перерыве можно поменять игроков. Так делается на сборах.

Как тренер может увидеть, готов или нет, тот или иной футболист, если он играет стоя? Вот «Динамо» против «Хамруна» играло стоя», – считает Сабо.

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Лига Европы Лига чемпионов Шахтер Донецк Динамо Киев Хамрун Спартанс Бешикташ - Шахтер Бешикташ Йожеф Сабо
Николай Титюк Источник: BLIK
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