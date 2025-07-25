Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Эмма Радукану – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 июля 2025, 18:28 |
152
0

Эмма Радукану – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтон

25 июля 2025, 18:28 |
152
0
Эмма Радукану – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

25 июля на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США) пройдут матчи 1/4 финала.

Ориентировочно в 19:00 на центральный корт выйдут Эмма Радукану (Великобритания, WTA 46) и Мария Саккари (Греция, WTA 90).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Эммы.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Анны Калинской, либо против Клары Таусон.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Определены четвертьфиналистки престижного турнира WTA 500 в Вашингтоне
Винус Уильямс потерпела поражение в 1/8 финала пятисотника в Вашингтоне
Винус Уильямс – Магдалена Френх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эмма Радукану Мария Саккари WTA Вашингтон смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет ли второй трофей за две недели? Киченок вышла в финал турнира в Праге
Теннис | 25 июля 2025, 15:36 3
Будет ли второй трофей за две недели? Киченок вышла в финал турнира в Праге
Будет ли второй трофей за две недели? Киченок вышла в финал турнира в Праге

Надежда вместе с Макото Ниномией обыграла тандем Эмили Эпплтон / Изабель Хаверлаг

Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
Футбол | 25 июля 2025, 06:23 5
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?

Горняки получили гандикап в два мяча перед повторной игрой

Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
Бокс | 25.07.2025, 04:59
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
Известны детали сделки. Трансфер Забарного согласован
Футбол | 25.07.2025, 15:38
Известны детали сделки. Трансфер Забарного согласован
Известны детали сделки. Трансфер Забарного согласован
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
Футбол | 25.07.2025, 10:32
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
23.07.2025, 23:00 21
Футбол
Промоутер Паркера: «Усику не должны это разрешить. Будет убийство на ринге»
Промоутер Паркера: «Усику не должны это разрешить. Будет убийство на ринге»
23.07.2025, 23:00
Бокс
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
24.07.2025, 07:43 15
Футбол
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
24.07.2025, 08:32 17
Бокс
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
25.07.2025, 05:17 2
Бокс
«Я шокирован». Ротань назвал главную причину поражения в Лиге конференций
«Я шокирован». Ротань назвал главную причину поражения в Лиге конференций
25.07.2025, 04:57 26
Футбол
Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе
Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе
24.07.2025, 21:55 155
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
24.07.2025, 16:33 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем