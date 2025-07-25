Эмма Радукану – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 июля на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США) пройдут матчи 1/4 финала.

Ориентировочно в 19:00 на центральный корт выйдут Эмма Радукану (Великобритания, WTA 46) и Мария Саккари (Греция, WTA 90).

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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Эммы.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Анны Калинской, либо против Клары Таусон.

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