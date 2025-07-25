WTA25 июля 2025, 18:28 |
152
0
Эмма Радукану – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтон
25 июля 2025, 18:28 |
152
0
25 июля на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США) пройдут матчи 1/4 финала.
Ориентировочно в 19:00 на центральный корт выйдут Эмма Радукану (Великобритания, WTA 46) и Мария Саккари (Греция, WTA 90).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Эммы.
Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Анны Калинской, либо против Клары Таусон.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 25 июля 2025, 15:36 3
Надежда вместе с Макото Ниномией обыграла тандем Эмили Эпплтон / Изабель Хаверлаг
Футбол | 25 июля 2025, 06:23 5
Горняки получили гандикап в два мяча перед повторной игрой
Бокс | 25.07.2025, 04:59
Футбол | 25.07.2025, 15:38
Футбол | 25.07.2025, 10:32
Комментарии 0
Популярные новости
23.07.2025, 23:00 21
Бокс
24.07.2025, 07:43 15
24.07.2025, 08:32 17
25.07.2025, 05:17 2
25.07.2025, 04:57 26
24.07.2025, 21:55 155
24.07.2025, 16:33 16