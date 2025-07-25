В Италии посоветовали Гасперини дать последний шанс Довбику

Бывший футболист итальянской «Ромы» Роберто Пруццо поделился мнением о перспективах форвардов римской команды – Артема Довбика и Эвана Фергюсона.

«Фергюсон может сделать невероятный прорыв под руководством Джан Пьеро Гасперини, как это было с другими форвардами. Хойлунд, Ретеги играли лучше с этим наставником. Эван может спокойно забивать больше 20 голов за сезон в итальянском чемпионате.

Стоит отметить, что Довбик и Фергюсон могут одновременно находится на поле и тогда они не будут конкурировать за место в стартовом составе. У них совсем другие характеристики.

Я уверен, что Артему нужно дать еще один шанс, последний. Он нравится не всем, но его цифры говорят сами за себя. Потенциально украинец может забить около 30 голов в Серии А и тогда станет привлекательным активом на трансферном рынке. Очевидно, что Гасперини может сыграть важную роль для этого футболиста», – цитирует Пруццо La Gazzetta dello Sport.