УЕФА дал добро. Жирона ждет двух игроков из Манчестер Сити

В пятницу Жирона получила от УЕФА разрешение подписывать игроков из Манчестер Сити – год назад оба клуба с одним владельцем вышли в Лигу чемпионов и получили запрет на переходы между собой.

Однако только теперь запрет сняли, так как Жирона не будет участвовать в еврокубках.

Испанский клуб этим летом пока не подписал ни одного новичка, но в ближайшее время ожидает подкрепление из Манчестер Сити. В состав команды Мичела перейдут атакующие полузащитники Клаудио Эчеверри и Свере Нюпан.

Эчеверри перебрался в английскую команду минувшей зимой, а Нюпана Манчестер Сити подписал недавно.