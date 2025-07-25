УЕФА дал добро. Жирона ждет двух игроков из Манчестер Сити
Эчеверри и Нюпан начнут сезон в Испании
В пятницу Жирона получила от УЕФА разрешение подписывать игроков из Манчестер Сити – год назад оба клуба с одним владельцем вышли в Лигу чемпионов и получили запрет на переходы между собой.
Однако только теперь запрет сняли, так как Жирона не будет участвовать в еврокубках.
Испанский клуб этим летом пока не подписал ни одного новичка, но в ближайшее время ожидает подкрепление из Манчестер Сити. В состав команды Мичела перейдут атакующие полузащитники Клаудио Эчеверри и Свере Нюпан.
Эчеверри перебрался в английскую команду минувшей зимой, а Нюпана Манчестер Сити подписал недавно.
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