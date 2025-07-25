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Испания
25 июля 2025, 18:45 | Обновлено 25 июля 2025, 19:12
829
0

УЕФА дал добро. Жирона ждет двух игроков из Манчестер Сити

Эчеверри и Нюпан начнут сезон в Испании

25 июля 2025, 18:45 | Обновлено 25 июля 2025, 19:12
829
0
УЕФА дал добро. Жирона ждет двух игроков из Манчестер Сити
ФК Манчестер Сити. Свере Нюпан

В пятницу Жирона получила от УЕФА разрешение подписывать игроков из Манчестер Сити – год назад оба клуба с одним владельцем вышли в Лигу чемпионов и получили запрет на переходы между собой.

Однако только теперь запрет сняли, так как Жирона не будет участвовать в еврокубках.

Испанский клуб этим летом пока не подписал ни одного новичка, но в ближайшее время ожидает подкрепление из Манчестер Сити. В состав команды Мичела перейдут атакующие полузащитники Клаудио Эчеверри и Свере Нюпан.

Эчеверри перебрался в английскую команду минувшей зимой, а Нюпана Манчестер Сити подписал недавно.

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Клаудио Эчеверри Манчестер Сити Жирона Ла Лига трансферы
Иван Зинченко Источник: Marca
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