Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто является рекордсменами топ-4 чемпионатов по голам в одном сезоне?
Другие новости
25 июля 2025, 17:30 |
196
0

Кто является рекордсменами топ-4 чемпионатов по голам в одном сезоне?

Вспомним лучших в чемпионатах Англии, Испании, Италии и Германии

25 июля 2025, 17:30 |
196
0
Кто является рекордсменами топ-4 чемпионатов по голам в одном сезоне?
Getty Images/Global Images Ukraine

Скоро начнутся новые сезоны в чемпионатах Англии, Испании, Италии и Германии.

Сезон 2025/26 обещает быть чрезвычайно горячим, поскольку клубы топ-4 европейских чемпионатов осуществляют большое количество трансферов.

Ожесточенной будет и борьба за звание лучшего бомбардира в каждом из этих чемпионатов.

Вспомним, кто является рекордсменами сильнейших лиг по количеству забитых мячей за один сезон.

Наибольшее количество голов, забитых игроками за один сезон в топ-4 чемпионатах

  • АПЛ: Эрлинг Холанд (2022/23, Манчестер Сити) – 36
  • Ла Лига: Лионель Месси (2011/12, Барселона) – 50
  • Серия А: Чиро Иммобиле (2019/20, Лацио) и Гонсало Игуаин (2015/16, Наполи) – 36
  • Бундеслига: Роберт Левандовски (2020/21, Бавария) – 41
По теме:
УЕФА дал добро. Жирона ждет двух игроков из Манчестер Сити
Переговоры завершены. Интер согласился отпустить игрока в клуб Ла Лиги
Дьекереш выберет себе 14-й номер? Кто выступал в Арсенале под этим номером?
бомбардиры Английская Премьер-лига Ла Лига Серия A Бундеслига чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу чемпионат Италии по футболу чемпионат Германии по футболу статистика Лионель Месси Эрлинг Холанд Чиро Иммобиле Гонсало Игуаин Роберт Левандовски
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Футбол | 24 июля 2025, 23:00 195
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы

В первом матче раунда Q2 украинская команда победила благодаря четырем голам бразильцев

УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
Футбол | 25 июля 2025, 08:12 1
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»

Боксер готовится сыграть за «Полесье»

Динамо или Шахтер? Йожеф Сабо рассказал, кто в еврокубках сыграл лучше
Футбол | 25.07.2025, 18:54
Динамо или Шахтер? Йожеф Сабо рассказал, кто в еврокубках сыграл лучше
Динамо или Шахтер? Йожеф Сабо рассказал, кто в еврокубках сыграл лучше
«Невероятный игрок». В Турции расхвалили Судакова за матч с Бешикташем
Футбол | 25.07.2025, 12:51
«Невероятный игрок». В Турции расхвалили Судакова за матч с Бешикташем
«Невероятный игрок». В Турции расхвалили Судакова за матч с Бешикташем
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Футбол | 25.07.2025, 00:20
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
25.07.2025, 10:32 3
Футбол
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
24.07.2025, 10:55 1
Бокс
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
24.07.2025, 00:50 5
Бокс
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
24.07.2025, 08:32 17
Бокс
Усик откажется от всех поясов. Известно, когда это будет
Усик откажется от всех поясов. Известно, когда это будет
24.07.2025, 00:32
Бокс
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
24.07.2025, 08:02 13
Футбол
Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе
Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе
24.07.2025, 21:55 155
Футбол
«Я шокирован». Ротань назвал главную причину поражения в Лиге конференций
«Я шокирован». Ротань назвал главную причину поражения в Лиге конференций
25.07.2025, 04:57 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем