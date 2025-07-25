Кто является рекордсменами топ-4 чемпионатов по голам в одном сезоне?

Скоро начнутся новые сезоны в чемпионатах Англии, Испании, Италии и Германии.

Сезон 2025/26 обещает быть чрезвычайно горячим, поскольку клубы топ-4 европейских чемпионатов осуществляют большое количество трансферов.

Ожесточенной будет и борьба за звание лучшего бомбардира в каждом из этих чемпионатов.

Вспомним, кто является рекордсменами сильнейших лиг по количеству забитых мячей за один сезон.

Наибольшее количество голов, забитых игроками за один сезон в топ-4 чемпионатах

АПЛ: Эрлинг Холанд (2022/23, Манчестер Сити) – 36

Ла Лига: Лионель Месси (2011/12, Барселона) – 50

Серия А: Чиро Иммобиле (2019/20, Лацио) и Гонсало Игуаин (2015/16, Наполи) – 36

Бундеслига: Роберт Левандовски (2020/21, Бавария) – 41