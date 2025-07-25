Кто является рекордсменами топ-4 чемпионатов по голам в одном сезоне?
Вспомним лучших в чемпионатах Англии, Испании, Италии и Германии
Скоро начнутся новые сезоны в чемпионатах Англии, Испании, Италии и Германии.
Сезон 2025/26 обещает быть чрезвычайно горячим, поскольку клубы топ-4 европейских чемпионатов осуществляют большое количество трансферов.
Ожесточенной будет и борьба за звание лучшего бомбардира в каждом из этих чемпионатов.
Вспомним, кто является рекордсменами сильнейших лиг по количеству забитых мячей за один сезон.
Наибольшее количество голов, забитых игроками за один сезон в топ-4 чемпионатах
- АПЛ: Эрлинг Холанд (2022/23, Манчестер Сити) – 36
- Ла Лига: Лионель Месси (2011/12, Барселона) – 50
- Серия А: Чиро Иммобиле (2019/20, Лацио) и Гонсало Игуаин (2015/16, Наполи) – 36
- Бундеслига: Роберт Левандовски (2020/21, Бавария) – 41
📊 Most goals scored in a single league season:— Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) July 25, 2025
🏴 Premier League – Haaland (36)
🇪🇸 La Liga – Messi (50)
🇮🇹 Serie A – Immobile & Higuain (36)
🇩🇪 Bundesliga – Lewandowski (41)
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