Слишком дешево: 5 самых неудачных продаж в современной истории МЮ

Болельщикам «Манчестер Юнайтед» сейчас нечему радоваться. Команда провела худший сезон за 51 год и теперь старается сделать что-то на трансферном рынке, пытаясь обеспечить Рубена Аморима составом, необходимым ему для исправления ситуации в предстоящей кампании.

Продолжительная погоня за Брайаном Мбемо — очередной пример того, что «МЮ» всегда приходится тратить больше, чем другим клубам, чтобы заполучить новых игроков. Но помимо того, что платить за игроков слишком много — это уже само по себе плохо, манкунианцы также заработали себе определенную репутацию за недооценку собственных футболистов и продажу их по цене, значительно ниже рыночной.

Поскольку неспособность «Юнайтед» продать игроков по правильной цене становится все более распространенной темой, рассмотрим футболистов, которых манкунианцы серьезно недооценивали, а затем с ужасом наблюдали за тем, как они добились больших успехов в других клубах.

Антони Эланга

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Эланга попал в основной состав «Юнайтед» в кризисный период, вскоре после увольнения Уле-Гуннара Сульшера и дисквалификации Мэйсона Гринвуда в конце 2021 года. Он забил 3 гола чуть больше чем за месяц и стал героем «МЮ». Однако швед не был готов к роли спасителя, и на его молодые плечи легло слишком большое давление.

Это привело к тому, что он больше не смог забить ни одного гола до конца сезона. Потом манкунианцы подписали Антони из «Аякса» за 95 млн евро, после чего продали шведа в «Ноттингем Форест» за 16 миллионов. Изначально это казалось неплохой сделкой за игрока с небольшим опытом выступлений на высоком уровне.

Однако его прогресс в «Форесте», где он забил 11 мячей в Премьер-лиге и отдал 20 результативных передач за 2 сезона, резко контрастировал с плачевной формой Антони и резким спадом Маркуса Рэшфорда на «Олд Траффорд». А Эланга перешел уже из «Ноттингема» в «Ньюкасл» за 61,4 млн евро.

Скотт Мактоминей

«Как можно продать Скотта, ума не приложу», — отреагировал Сульшер, обсуждая решение «МЮ» отпустить Мактоминея в «Наполи» летом 2024 года. Тогдашний главный тренер Эрик тен Хаг заявил, что не хотел расставаться с футболистом, который вытащил его из множества трудностей за последние 2 сезона, но у него не было выбора из-за финансовых правил.

Тот факт, что тен Хаг отпустил именно Скотта указывал на то, что он видел его скорее суперсабом, чем игроком основы. Но раз уж продавать такого игрока, то за гораздо большую сумму, чем 30 млн евро. Манкунианцы приняли не лучше решение, пожертвовав Скоттом ради Джошуа Зиркзе. Голландец провел очень непростой сезон на «Олд Траффорд», в то время как Мактоминей стал ключевой фигурой в «Наполи».

Шотландец привел неаполитанцев к чемпионству в Серии А, а также был признан самым ценным игроком лиги. Скотт оказался настоящей находкой для Антонио Конте и еще одним доказательством того, что «Юнайтед» не умеет ценить игроков, даже тех, которые находятся в клубе 10 лет.

Альваро Каррерас

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«МЮ» провел большую часть сезона 2023/24 без явных левых защитников, хотя имел в своем распоряжении будущего игрока «Реала», который так и не получил шанс на «Олд Траффорд». Каррерас хорошо развивался после аренды в «Престоне», но, несмотря на травмы Люка Шоу и Тайрелла Маласии в начале той же кампании, манкунианцы подписали Серхио Регилона из «Тоттенхэма», а своего молодого испанца отправили в «Гранаду» на правах аренды.

Каррерас не особо преуспел в «Гранаде», и когда «Бенфика» предложила взять его в аренду на вторую половину сезона с возможностью выкупа, «Юнайтед» с радостью ухватился за это предложение. И пока «МЮ» 2 года страдал от отсутствия профильного фулбека на левом фланге, Альваро преуспел в Португалии.

«Бенфика» выкупила его за 6 млн евро летом 2024-го, а через год продала в «Реал» за 50 миллионов. В «МЮ» не только не разглядели потенциал игрока с самого начала, но и не воспользовались опцией обратного выкупа, предусмотренной в его контракте.

Жерар Пике

Пике описал свое время в «Юнайтед», куда он перешел из «Барселоны» в 17 лет, как «степень магистра в развитии как игрока и личности». Однако манкунианцы не подозревали, что в их рядах есть большой талант, и позволили ему уйти практически даром. Возможности Жерара в «МЮ» были ограничены из-за дуэта Рио Фердинанда и Неманьи Видича, но Алекс Фергюсон совершил большую ошибку, не разглядев большой потенциал молодого центрбека и позволив ему вернуться в «Барселону» всего за 5 млн евро.

Похоже, Фергюсон считал, что с Джонни Эвансом команда будет в более надежных руках. Легендарный тренер проявил человечность, выполнив просьбу Пике вернуться домой, но всего год спустя осознал свою ошибку, когда Жерар вынес мяч после удара Пак Чи Суна с линии ворот в финале Лиги чемпионов 2009 года, в то время как «Барса» превзошла «Юнайтед», а затем повторила успех в решающем матче ЛЧ 2011 года.

Пике стал одним из величайших защитников каталонского клуба и сборной Испании, а его продажа за столь низкую цену должна считаться одной из величайших ошибок Фергюсона. Она показала, что даже лучший тренер своего времени не был застрахован от неправильных решений.

Диего Форлан

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«Он приехал из Уругвая, он заставил скаузеров плакать», – эту кричалку фанаты «МЮ» сочинили специально для Форлана после его победного дубля в матче против «Ливерпуля». Хотя его период в Манчестере был непростым. Диего потребовалось много матчей, чтобы забить свой первый гол после перехода из «Индепендьенте» за 11 млн евро в январе 2002 года.

Его голы в ворота «Саутгемптона» и «Челси» тоже сыграли важную роль в том, что манкунианцы отвоевали чемпионский титул у «Арсенала», но это не изменило того факта, что в «Юнайтед» он провалился, перейдя через 2 года в «Вильярреал» всего за 2 млн евро.

Тогда в «МЮ» не знали, что потеряли форварда мирового уровня. Он стал лучшим бомбардиром своего первого сезона в Ла Лиге, забив 25 голов, а через 2 года перешел в «Атлетико». Форлан провел впечатляющий отрезок карьеры в Мадриде, снова став лучшим бомбардиром Ла Лиги в сезоне 2008/09 с 32 голами, а затем привел «матрасников» к победе в Лиге Европы в 2010 году.

Он также дважды выигрывал «Золотую бутсу» и «Золотой мяч» чемпионата мира-2010, а также выиграл Кубок Америки в 2011 году. Форлан продолжает добиваться выдающихся спортивных достижений даже после завершения футбольной карьеры, став профессиональным теннисистом в 45 лет.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам Goal