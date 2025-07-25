Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назвал, где будет проводить домашние матчи
Украина. Премьер лига
25 июля 2025, 16:55 | Обновлено 25 июля 2025, 17:34
1529
1

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назвал, где будет проводить домашние матчи

Клуб договорился про аренду стадиона в Житомире

25 июля 2025, 16:55 | Обновлено 25 июля 2025, 17:34
1529
1
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назвал, где будет проводить домашние матчи
ФК Полесье

Клуб УПЛ Металлист 1925 объявил о том, что домашние матчи нового украинского сезона будет проводить в Житомире на стадионе Центральный, где выступает Полесье.

В первом туре чемпионата УПЛ команда примет Оболонь, игра пройдет 4 августа.

В последнее время харьковская команда играла в Киеве на арене клуба Левый Берег, однако в конце минувшего чемпионата между сторонами возникл конфликт и Металлисту 1925 пришлось искать новый стадион.

Из-за постоянных российских обстрелов Харькова клуб пока не может принимать соперников в родном городе.

По теме:
Оболонь проводит спарринг с СК Полтава. Стартовые составы
ЛНЗ в последнем летнем спарринге проиграл Черноморцу
Карпаты уступили в товарищеском матче представителю Чемпионшипа
Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
Бокс | 25 июля 2025, 04:59 0
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»

Британец – о будущем Александра

Умер один из самых титулованных хоккеистов Чехии и лучший бомбардир Кометы
Хоккей | 24 июля 2025, 18:25 1
Умер один из самых титулованных хоккеистов Чехии и лучший бомбардир Кометы
Умер один из самых титулованных хоккеистов Чехии и лучший бомбардир Кометы

Йозеф Черны навсегда оставил свой след в мировом хоккее

Шахтер, это было действительно круто
Футбол | 25.07.2025, 12:27
Шахтер, это было действительно круто
Шахтер, это было действительно круто
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Футбол | 25.07.2025, 00:20
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Больше не капитан. В Барселоне создают невыносимые условия для голкипера
Футбол | 25.07.2025, 16:28
Больше не капитан. В Барселоне создают невыносимые условия для голкипера
Больше не капитан. В Барселоне создают невыносимые условия для голкипера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Yevginarius
оооо колхозники й зальотчики андоррам на одному стадіоні, патужно
Ответить
0
Популярные новости
Йожеф САБО: «Это серьезный соперник для Динамо»
Йожеф САБО: «Это серьезный соперник для Динамо»
23.07.2025, 20:02 1
Футбол
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
24.07.2025, 08:32 17
Бокс
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
25.07.2025, 06:23 5
Футбол
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
25.07.2025, 05:17 1
Бокс
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
24.07.2025, 08:02 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
24.07.2025, 16:33 16
Бокс
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
24.07.2025, 07:43 15
Футбол
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
24.07.2025, 00:50 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем