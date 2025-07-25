ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назвал, где будет проводить домашние матчи
Клуб договорился про аренду стадиона в Житомире
Клуб УПЛ Металлист 1925 объявил о том, что домашние матчи нового украинского сезона будет проводить в Житомире на стадионе Центральный, где выступает Полесье.
В первом туре чемпионата УПЛ команда примет Оболонь, игра пройдет 4 августа.
В последнее время харьковская команда играла в Киеве на арене клуба Левый Берег, однако в конце минувшего чемпионата между сторонами возникл конфликт и Металлисту 1925 пришлось искать новый стадион.
Из-за постоянных российских обстрелов Харькова клуб пока не может принимать соперников в родном городе.
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