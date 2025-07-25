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ATP
25 июля 2025, 16:01 |
33
1

Синнер вернул в команду физио, из-за которого угодил в допинг-скандал

Умберто Феррара снова вошел в команду Янника, а Даррен Кэхилл отказался ехать на US Open

25 июля 2025, 16:01 |
33
1
Синнер вернул в команду физио, из-за которого угодил в допинг-скандал
Getty Images/Global Images Ukraine. Умберто Феррара и Янник Синнер

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер вернул в команду физиотерапевта Умберто Феррару.

Умберто – тот самый физио, из-за которого Янник попал в допинг-скандал и отбыл трехмесячную дисквалификацию. В марте 2024 года Синнер дважды сдал позитивный допинг-тест на клостебол и ITIA постановила, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт (Умберто Феррара) использовал для лечения пореза на собственном пальце.

Янник попрощался с Умберто в августе 2024 года. Позже Феррара шесть месяцев сотрудничал с Маттео Берреттинри, а теперь команда Синнера снова договорилась с ним о сотрудничестве:

«Умберто сыграл важную роль в развитии Янника на сегодняшний день, и его возвращение отражает новый акцент на преемственности и результативности на самом высоком уровне», – говорится в заявлении команды первой ракетки мира.

Помимо Феррары, виноватым в деле Янника сделали другого физио – Джакомо Нальди. С Нальди Янник также попрощался в августе прошлого года. Джакомо очень скептично отнесся к возвращению Умберто:

«Приехали. Снова начинается кошмар, как прошлым летом. Не собираюсь комментировать возвращение Феррары. Эта история меня очень сильно огорчила и навредила моему имиджу. Когда придет время, я поговорю обо всем спокойно. Сейчас я нахожусь в отпуске и не хочу его портить».

На фоне возвращения Умберто появилась другая новость из тренерского штаба Янника. Тренер Синнера Даррен Кэзилл не поедет с итальянцем на Открытый чемпионат США 2025, который стартует 24 августа.

Кэхилл решил взять отпуск на шесть недель и не будет помогать Янник в Нью-Йорке. Синнеру предстоит защита трофея US Open.

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Даррен Кэхилл Янник Синнер US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Mystic_Healer
буде втирати
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