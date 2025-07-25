Шахтер добыл первую с октября 2023 года победу на выезде в еврокубках
Безвыигрышная гостевая серия горняков составила 8 матчей
«Шахтер»», взяв верх на выезде над «Бешикташем» (4:2), прервал наконец-то свою гостевую серию без побед в еврокубках, которая составила 8 игр (2 ничьи и 6 поражений). Последний раз горняки праздновали викторию на чужих полях 4 октября 2023 года, когда в групповом раунде Лиги чемпионов они обыграли бельгийский Антверпен со счетом 3:2.
К слову, среди украинских клубов более продолжительные гостевые безвыигрышные серии имели только сам «Шахтер» – 12 матчей и «Динамо» – 10.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные гостевые безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
12 (=2-10)
|
Шахтер
|
20.09.2000
|
Арсенал
|
2:3
|
27.07.2004
|
Пюник
|
3:1
|
10 (=1-9)
|
Динамо
|
11.12.1991
|
Спарта
|
1:2
|
23.08.1995
|
Ольборг
|
3:1
|
8 (=2-6)
|
Шахтер
|
25.10.2023
|
Барселона
|
1:2
|
24.07.2025
|
Бешикташ
|
4:2
|
8 (=4-4)
|
Динамо
|
25.11.2008
|
Арсенал
|
0:1
|
04.08.2010
|
Гент
|
3:1
|
6 (=1-5)
|
Динамо
|
23.08.2022
|
Бенфика
|
0:3
|
31.07.2024
|
Партизан
|
3:0
|
6 (=2-4)
|
Черноморец
|
26.09.1995
|
Видзев
|
0:1
|
15.07.2007
|
Шахтер С
|
2:0
|
6 (=2-4)
|
Ворскла
|
15.09.2011
|
Копенгаген
|
0:1
|
25.10.2018
|
Карабах
|
1:0
|
6 (=3-3)
|
Динамо
|
01.11.1978
|
Мальме
|
0:2
|
21.10.1981
|
Аустрия
|
1:0
|
6 (=3-3)
|
Днепр
|
20.09.2007
|
Абердин
|
0:0
|
04.10.2012
|
АИК
|
3:2
|
6 (=3-3)*
|
Александрия
|
04.08.2016
|
Хайдук
|
1:3
|
|
|
|
6 (=4-2)
|
Динамо
|
15.03.2016
|
Манчестер Сити
|
0:0
|
28.09.2017
|
Партизан
|
3:2
|
6 (=4-2)
|
Динамо
|
23.11.2017
|
Скандербеу
|
2:3
|
25.10.2018
|
Ренн
|
2:1
* серия не закончена.
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