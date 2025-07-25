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Лига Европы
25 июля 2025, 14:31 | Обновлено 25 июля 2025, 14:42
225
0

Шахтер добыл первую с октября 2023 года победу на выезде в еврокубках

Безвыигрышная гостевая серия горняков составила 8 матчей

25 июля 2025, 14:31 | Обновлено 25 июля 2025, 14:42
225
0
Шахтер добыл первую с октября 2023 года победу на выезде в еврокубках
ФК Шахтер

«Шахтер»», взяв верх на выезде над «Бешикташем» (4:2), прервал наконец-то свою гостевую серию без побед в еврокубках, которая составила 8 игр (2 ничьи и 6 поражений). Последний раз горняки праздновали викторию на чужих полях 4 октября 2023 года, когда в групповом раунде Лиги чемпионов они обыграли бельгийский Антверпен со счетом 3:2.

К слову, среди украинских клубов более продолжительные гостевые безвыигрышные серии имели только сам «Шахтер» – 12 матчей и «Динамо» – 10.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

12 (=2-10)

Шахтер

20.09.2000

Арсенал

2:3

27.07.2004

Пюник

3:1

10 (=1-9)

Динамо

11.12.1991

Спарта

1:2

23.08.1995

Ольборг

3:1

8 (=2-6)

Шахтер

25.10.2023

Барселона

1:2

24.07.2025

Бешикташ

4:2

8 (=4-4)

Динамо

25.11.2008

Арсенал

0:1

04.08.2010

Гент

3:1

6 (=1-5)

Динамо

23.08.2022

Бенфика

0:3

31.07.2024

Партизан

3:0

6 (=2-4)

Черноморец

26.09.1995

Видзев

0:1

15.07.2007

Шахтер С

2:0

6 (=2-4)

Ворскла

15.09.2011

Копенгаген

0:1

25.10.2018

Карабах

1:0

6 (=3-3)

Динамо

01.11.1978

Мальме

0:2

21.10.1981

Аустрия

1:0

6 (=3-3)

Днепр

20.09.2007

Абердин

0:0

04.10.2012

АИК

3:2

6 (=3-3)*

Александрия

04.08.2016

Хайдук

1:3

6 (=4-2)

Динамо

15.03.2016

Манчестер Сити

0:0

28.09.2017

Партизан

3:2

6 (=4-2)

Динамо

23.11.2017

Скандербеу

2:3

25.10.2018

Ренн

2:1

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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