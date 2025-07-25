Шахтер добыл первую с октября 2023 года победу на выезде в еврокубках

«Шахтер»», взяв верх на выезде над «Бешикташем» (4:2), прервал наконец-то свою гостевую серию без побед в еврокубках, которая составила 8 игр (2 ничьи и 6 поражений). Последний раз горняки праздновали викторию на чужих полях 4 октября 2023 года, когда в групповом раунде Лиги чемпионов они обыграли бельгийский Антверпен со счетом 3:2.

К слову, среди украинских клубов более продолжительные гостевые безвыигрышные серии имели только сам «Шахтер» – 12 матчей и «Динамо» – 10.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 12 (=2-10) Шахтер 20.09.2000 Арсенал 2:3 27.07.2004 Пюник 3:1 10 (=1-9) Динамо 11.12.1991 Спарта 1:2 23.08.1995 Ольборг 3:1 8 (=2-6) Шахтер 25.10.2023 Барселона 1:2 24.07.2025 Бешикташ 4:2 8 (=4-4) Динамо 25.11.2008 Арсенал 0:1 04.08.2010 Гент 3:1 6 (=1-5) Динамо 23.08.2022 Бенфика 0:3 31.07.2024 Партизан 3:0 6 (=2-4) Черноморец 26.09.1995 Видзев 0:1 15.07.2007 Шахтер С 2:0 6 (=2-4) Ворскла 15.09.2011 Копенгаген 0:1 25.10.2018 Карабах 1:0 6 (=3-3) Динамо 01.11.1978 Мальме 0:2 21.10.1981 Аустрия 1:0 6 (=3-3) Днепр 20.09.2007 Абердин 0:0 04.10.2012 АИК 3:2 6 (=3-3)* Александрия 04.08.2016 Хайдук 1:3 6 (=4-2) Динамо 15.03.2016 Манчестер Сити 0:0 28.09.2017 Партизан 3:2 6 (=4-2) Динамо 23.11.2017 Скандербеу 2:3 25.10.2018 Ренн 2:1

* серия не закончена.