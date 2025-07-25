Самые дорогие трансферы в истории. Как игроки проявили себя в новых клубах?
От большинства игроков в списке команды, которые их купили, ожидали явно большего
Известный портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих трансферов в истории футбола по состоянию на летнее трансферное окно 2025 года и статистику игроков в клубах, которые их приобрели.
Полностью оправдал свою трансферную стоимость француз Килиан Мбаппе, которого парижане купили в «Монако» за 180 млн евро. За время выступлений в «ПСЖ» Килиан провел 293 матча, в которых забил 250 голов и отдал 88 ассистов.
Настоящим разочарованием стал трансфер мадридского «Реала», а именно покупка лидера «Челси» на тот момент – Эдена Азара. Бельгиец должен был стать заменой Криштиану Роналду в составе «сливочных», однако многочисленные травмы не позволили этому случиться. В 76 поединках за королевский клуб Азар отличился лишь 16 результативными действиями (7 Г + 9 А).
Самые дорогие трансферы в истории и статистика игроков за новый клуб
- Неймар (ПСЖ – €222M): 173 матча, 118 голов, 69 ассистов
- Килиан Мбаппе (ПСЖ – €180M): 293 матча, 250 голов, 88 ассистов
- Филиппе Коутиньо (Барселона – €135M): 106 матчей, 26 голов, 13 ассистов
- Усман Дембеле (Барселона – €135M): 185 матчей, 40 голов, 42 ассиста
- Жоау Феликс (Атлетико – €127M): 131 матч, 34 гола, 16 ассистов
- Энцо Фернандес (Челси – €121M): 115 матчей, 16 голов, 22 ассиста
- Эден Азар (Реал Мадрид – €120M): 76 матчей, 7 голов, 9 ассистов
- Антуан Гризманн (Барселона – €120M): 102 матча, 35 голов, 16 ассистов
- Джек Грилиш (Манчестер Сити – €117M): 157 матчей, 17 голов, 23 ассиста
- Криштиану Роналду (Ювентус – €117M): 134 матча, 101 гол, 20 ассистов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский коуч дал несколько комментариев после поражения от «Санта-Коломы»
WBO хочет, чтобы украинец сразился с Паркером