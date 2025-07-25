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25 июля 2025, 14:27 |
82
0

Самые дорогие трансферы в истории. Как игроки проявили себя в новых клубах?

От большинства игроков в списке команды, которые их купили, ожидали явно большего

25 июля 2025, 14:27 |
82
0
Самые дорогие трансферы в истории. Как игроки проявили себя в новых клубах?
Getty Images/Global Images Ukraine. Еден Азар

Известный портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих трансферов в истории футбола по состоянию на летнее трансферное окно 2025 года и статистику игроков в клубах, которые их приобрели.

Полностью оправдал свою трансферную стоимость француз Килиан Мбаппе, которого парижане купили в «Монако» за 180 млн евро. За время выступлений в «ПСЖ» Килиан провел 293 матча, в которых забил 250 голов и отдал 88 ассистов.

Настоящим разочарованием стал трансфер мадридского «Реала», а именно покупка лидера «Челси» на тот момент – Эдена Азара. Бельгиец должен был стать заменой Криштиану Роналду в составе «сливочных», однако многочисленные травмы не позволили этому случиться. В 76 поединках за королевский клуб Азар отличился лишь 16 результативными действиями (7 Г + 9 А).

Самые дорогие трансферы в истории и статистика игроков за новый клуб

  1. Неймар (ПСЖ – €222M): 173 матча, 118 голов, 69 ассистов
  2. Килиан Мбаппе (ПСЖ – €180M): 293 матча, 250 голов, 88 ассистов
  3. Филиппе Коутиньо (Барселона – €135M): 106 матчей, 26 голов, 13 ассистов
  4. Усман Дембеле (Барселона – €135M): 185 матчей, 40 голов, 42 ассиста
  5. Жоау Феликс (Атлетико – €127M): 131 матч, 34 гола, 16 ассистов
  6. Энцо Фернандес (Челси – €121M): 115 матчей, 16 голов, 22 ассиста
  7. Эден Азар (Реал Мадрид – €120M): 76 матчей, 7 голов, 9 ассистов
  8. Антуан Гризманн (Барселона – €120M): 102 матча, 35 голов, 16 ассистов
  9. Джек Грилиш (Манчестер Сити – €117M): 157 матчей, 17 голов, 23 ассиста
  10. Криштиану Роналду (Ювентус – €117M): 134 матча, 101 гол, 20 ассистов

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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