Самые дорогие трансферы в истории. Как игроки проявили себя в новых клубах?

Известный портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих трансферов в истории футбола по состоянию на летнее трансферное окно 2025 года и статистику игроков в клубах, которые их приобрели.

Полностью оправдал свою трансферную стоимость француз Килиан Мбаппе, которого парижане купили в «Монако» за 180 млн евро. За время выступлений в «ПСЖ» Килиан провел 293 матча, в которых забил 250 голов и отдал 88 ассистов.

Настоящим разочарованием стал трансфер мадридского «Реала», а именно покупка лидера «Челси» на тот момент – Эдена Азара. Бельгиец должен был стать заменой Криштиану Роналду в составе «сливочных», однако многочисленные травмы не позволили этому случиться. В 76 поединках за королевский клуб Азар отличился лишь 16 результативными действиями (7 Г + 9 А).

Самые дорогие трансферы в истории и статистика игроков за новый клуб