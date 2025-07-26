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  4. Маркевич объяснил, сколько украинских клубов пройдут дальше в еврокубках
Лига чемпионов
26 июля 2025, 10:47 |
1060
2

Маркевич объяснил, сколько украинских клубов пройдут дальше в еврокубках

Коуч верит во все украинские команды

26 июля 2025, 10:47 |
1060
2
Маркевич объяснил, сколько украинских клубов пройдут дальше в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил, кто из украинских команд пройдет в следующий раунд еврокубков.

- Как вы оцениваете шансы украинских команд в завоевании путевок в следующий раунд?

– Думаю, что киевские динамовцы, свой победный поединок в квалификации Лиги чемпионов проводили несколько раньше на Мальте и «Шахтер» продолжат борьбу за попадание в основную группу.

«Полесье» просто обязано пройти дальше, иначе – позор. Худшие шансы у «Александрии», ведь придется играть в Белграде, где «Партизан» отличается неуступчивостью. Хотя в составе «горожан» есть игроки, которым по силам прыгнуть выше головы и помочь своей команде добиться нужного результата.

Ранее Мирон Маркевич объяснил позорное поражение житомирского «Полесья» в первом официальном матче Руслана Ротаня во главе «волков».

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Мирон Маркевич Динамо Киев Хамрун Спартанс Шахтер Донецк Бешикташ Бешикташ - Шахтер Александрия Партизан Белград Полесье Житомир Лига чемпионов Лига Европы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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DK2025
Оптимист...Сашка точно не пройдет. Полесье под вопросом, т.к. налицо великий надутый искусственно тренерский гений Ротаня. 
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+2
Boodya
Пройде 2 команди - Динамо і Шахтар.
Все інше - пасажири кожен рік
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+1
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