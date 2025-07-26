Маркевич объяснил, сколько украинских клубов пройдут дальше в еврокубках

Известный украинский тренер Мирон Маркевич, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил, кто из украинских команд пройдет в следующий раунд еврокубков.

- Как вы оцениваете шансы украинских команд в завоевании путевок в следующий раунд?

– Думаю, что киевские динамовцы, свой победный поединок в квалификации Лиги чемпионов проводили несколько раньше на Мальте и «Шахтер» продолжат борьбу за попадание в основную группу.

«Полесье» просто обязано пройти дальше, иначе – позор. Худшие шансы у «Александрии», ведь придется играть в Белграде, где «Партизан» отличается неуступчивостью. Хотя в составе «горожан» есть игроки, которым по силам прыгнуть выше головы и помочь своей команде добиться нужного результата.

Ранее Мирон Маркевич объяснил позорное поражение житомирского «Полесья» в первом официальном матче Руслана Ротаня во главе «волков».