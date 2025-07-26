Маркевич объяснил, сколько украинских клубов пройдут дальше в еврокубках
Коуч верит во все украинские команды
Известный украинский тренер Мирон Маркевич, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил, кто из украинских команд пройдет в следующий раунд еврокубков.
- Как вы оцениваете шансы украинских команд в завоевании путевок в следующий раунд?
– Думаю, что киевские динамовцы, свой победный поединок в квалификации Лиги чемпионов проводили несколько раньше на Мальте и «Шахтер» продолжат борьбу за попадание в основную группу.
«Полесье» просто обязано пройти дальше, иначе – позор. Худшие шансы у «Александрии», ведь придется играть в Белграде, где «Партизан» отличается неуступчивостью. Хотя в составе «горожан» есть игроки, которым по силам прыгнуть выше головы и помочь своей команде добиться нужного результата.
Ранее Мирон Маркевич объяснил позорное поражение житомирского «Полесья» в первом официальном матче Руслана Ротаня во главе «волков».
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