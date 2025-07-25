Кевин, забив Бешикташу, повторил рекорд Иванисени

22-летний бразильский хавбек «Шахтера» Кевин, поразив ворота «Бешикташа» на 6-й компенсированной минуте встречи, стал автором одного из самых поздних голов игроков украинских клубов в еврокубках. Собственно в основное время матчей еще позже забивал только экс-одноклубник и соотечественник Кевина – Тете в поединке горняков с загребским «Динамо» в групповом турнире Лиги чемпионов в ноябре 2019 года – на 90+8-й.

А на той же 90+6-й минуте отличились нигерийский форвард «Динамо» Браун Идейе в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Фейеноордом» в августе 2012-го и луганчанин Дмитрий Иванисеня в игре с «Брагой» в групповом турнире Лиги Европы в октябре 2020-го.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы игроков украинских клубов в еврокубках (в основное время матчей)

Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Минута Счет 06.11.2019 ЛЧ ГТ ТЕТЕ Шахтер Динамо З 90+8' 3:3 (г) 07.08.2012 ЛЧ КР3 Браун ИДЕЙЕ Динамо Фейеноорд 90+6' 1:0 (г) 29.10.2020 ЛЕ ГТ Дмитрий ИВАНИСЕНЯ Заря Брага 90+6' 1:2 (д) 24.07.2025 ЛЕ КР2 КЕВИН Шахтер Бешикташ 90+6' 4:2 (г) 01.10.2019 ЛЧ ГТ Манор СОЛОМОН Шахтер Аталанта 90+5' 2:1 (г) 04.11.2021 ЛК ГТ Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ Заря ЦСКА Сф 90+5' 2:0 (д) 28.11.2024 ЛЕ ОТ Владислав КАБАЕВ Динамо Виктория Пл 90+5' 1:2 (д) 29.09.2005 КУ Р1 Александр МЕЛАЩЕНКО Днепр Хайберниан 90+4' 5:1 (д) 18.07.2013 ЛЕ КР2 Алексей АНТОНОВ Черноморец Дачия 90+4' 2:0 (д) 11.12.2014 ЛЕ ГТ Джермейн ЛЕНС Динамо Стяуа 90+4' 2:0 (г) 17.09.2015 ЛЕ ГТ Евгений СЕЛЕЗНЕВ Днепр Лацио 90+4' 1:1 (д) 12.12.2019 ЛЕ ГТ Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо Лугано 90+4' 1:1 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.