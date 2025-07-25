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Лига Европы
25 июля 2025, 14:07 | Обновлено 25 июля 2025, 14:14
221
0

Кевин, забив Бешикташу, повторил рекорд Иванисени

Хавбек горняков поразил ворота «Бешикташа» на 90+6-й минуте

25 июля 2025, 14:07 | Обновлено 25 июля 2025, 14:14
221
0
Кевин, забив Бешикташу, повторил рекорд Иванисени
ФК Шахтер. Кевин

22-летний бразильский хавбек «Шахтера» Кевин, поразив ворота «Бешикташа» на 6-й компенсированной минуте встречи, стал автором одного из самых поздних голов игроков украинских клубов в еврокубках. Собственно в основное время матчей еще позже забивал только экс-одноклубник и соотечественник Кевина – Тете в поединке горняков с загребским «Динамо» в групповом турнире Лиги чемпионов в ноябре 2019 года – на 90+8-й.

А на той же 90+6-й минуте отличились нигерийский форвард «Динамо» Браун Идейе в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Фейеноордом» в августе 2012-го и луганчанин Дмитрий Иванисеня в игре с «Брагой» в групповом турнире Лиги Европы в октябре 2020-го.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы игроков украинских клубов в еврокубках (в основное время матчей)

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

06.11.2019

ЛЧ

ГТ

ТЕТЕ

Шахтер

Динамо З

90+8'

3:3 (г)

07.08.2012

ЛЧ

КР3

Браун ИДЕЙЕ

Динамо

Фейеноорд

90+6'

1:0 (г)

29.10.2020

ЛЕ

ГТ

Дмитрий ИВАНИСЕНЯ

Заря

Брага

90+6'

1:2 (д)

24.07.2025

ЛЕ

КР2

КЕВИН

Шахтер

Бешикташ

90+6'

4:2 (г)

01.10.2019

ЛЧ

ГТ

Манор СОЛОМОН

Шахтер

Аталанта

90+5'

2:1 (г)

04.11.2021

ЛК

ГТ

Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ

Заря

ЦСКА Сф

90+5'

2:0 (д)

28.11.2024

ЛЕ

ОТ

Владислав КАБАЕВ

Динамо

Виктория Пл

90+5'

1:2 (д)

29.09.2005

КУ

Р1

Александр МЕЛАЩЕНКО

Днепр

Хайберниан

90+4'

5:1 (д)

18.07.2013

ЛЕ

КР2

Алексей АНТОНОВ

Черноморец

Дачия

90+4'

2:0 (д)

11.12.2014

ЛЕ

ГТ

Джермейн ЛЕНС

Динамо

Стяуа

90+4'

2:0 (г)

17.09.2015

ЛЕ

ГТ

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Днепр

Лацио

90+4'

1:1 (д)

12.12.2019

ЛЕ

ГТ

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

Лугано

90+4'

1:1 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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