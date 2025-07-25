Кевин, забив Бешикташу, повторил рекорд Иванисени
Хавбек горняков поразил ворота «Бешикташа» на 90+6-й минуте
22-летний бразильский хавбек «Шахтера» Кевин, поразив ворота «Бешикташа» на 6-й компенсированной минуте встречи, стал автором одного из самых поздних голов игроков украинских клубов в еврокубках. Собственно в основное время матчей еще позже забивал только экс-одноклубник и соотечественник Кевина – Тете в поединке горняков с загребским «Динамо» в групповом турнире Лиги чемпионов в ноябре 2019 года – на 90+8-й.
А на той же 90+6-й минуте отличились нигерийский форвард «Динамо» Браун Идейе в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Фейеноордом» в августе 2012-го и луганчанин Дмитрий Иванисеня в игре с «Брагой» в групповом турнире Лиги Европы в октябре 2020-го.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние голы игроков украинских клубов в еврокубках (в основное время матчей)
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
06.11.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ТЕТЕ
|
Шахтер
|
Динамо З
|
90+8'
|
3:3 (г)
|
07.08.2012
|
ЛЧ
|
КР3
|
Браун ИДЕЙЕ
|
Динамо
|
Фейеноорд
|
90+6'
|
1:0 (г)
|
29.10.2020
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Дмитрий ИВАНИСЕНЯ
|
Заря
|
Брага
|
90+6'
|
1:2 (д)
|
24.07.2025
|
ЛЕ
|
КР2
|
КЕВИН
|
Шахтер
|
Бешикташ
|
90+6'
|
4:2 (г)
|
01.10.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Манор СОЛОМОН
|
Шахтер
|
Аталанта
|
90+5'
|
2:1 (г)
|
04.11.2021
|
ЛК
|
ГТ
|
Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ
|
Заря
|
ЦСКА Сф
|
90+5'
|
2:0 (д)
|
28.11.2024
|
ЛЕ
|
ОТ
|
Владислав КАБАЕВ
|
Динамо
|
Виктория Пл
|
90+5'
|
1:2 (д)
|
29.09.2005
|
КУ
|
Р1
|
Александр МЕЛАЩЕНКО
|
Днепр
|
Хайберниан
|
90+4'
|
5:1 (д)
|
18.07.2013
|
ЛЕ
|
КР2
|
Алексей АНТОНОВ
|
Черноморец
|
Дачия
|
90+4'
|
2:0 (д)
|
11.12.2014
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Джермейн ЛЕНС
|
Динамо
|
Стяуа
|
90+4'
|
2:0 (г)
|
17.09.2015
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Днепр
|
Лацио
|
90+4'
|
1:1 (д)
|
12.12.2019
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
Лугано
|
90+4'
|
1:1 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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