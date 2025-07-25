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Лига Европы
25 июля 2025, 13:50 | Обновлено 25 июля 2025, 14:00
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Украинцы забили 80-й мяч туркам в еврокубках

Автором юбилейного гола стал Эгиналду

25 июля 2025, 13:50 | Обновлено 25 июля 2025, 14:00
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0
Украинцы забили 80-й мяч туркам в еврокубках
ФК Шахтер

Гол 20-летнего бразильского форварда «Шахтера» Эгиналду в матче с «Бешикташем» (4:2) стал 80-м для украинских клубов в баталиях с командами из Турции в еврокубках. 45 раз украинцы отличились на своем поле и 37 (с учетом дубля Кевина) – в гостях. 43 мяча наши коллективы забили туркам в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 33 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 3 – в Кубке кубков, 2 – в Лиге конференций и 1 – в Кубке Интертото. 46 раз поражало ворота турецких команд «Динамо», 22 – «Шахтер», 7 – «Металлист», по 3 – «Днепр» и «Карпаты», 1 – «Заря».

Между тем Эгиналду стал автором и 20-го гола горняков в поединках с турками. В свою очередь Алиссон Сантана забил 70-й мяч оранжево-черных на чужих полях в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 40-й для украинских команд в играх с турецкими клубами, в том числе 20-й – в гостях. Ну а Кевин, который 15-й раз отличился за «Шахтер» (ЧУ – 9, ЕК – 5, КУ – 1), оформил на себя 10-й гол горняков в гостевых матчах с коллективами из Турции.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в матчах с командами из Турции в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

05.03.1975

КК

1/4

Владимир ОНИЩЕНКО

Динамо

Бурсаспор

21’ (1:0)

1:0 (г)

10-й

14.03.1987

КЧ

1/4

Олег БЛОХИН

Динамо

Бешикташ

40’ (2:0)

5:0 (г)

20-й

25.08.2004

ЛЧ

КР3

ДИОГО РИНКОН

Динамо

Трабзонспор

28’ (2:0)

2:0 (г)

30-й

27.11.2008

КУ

ГТ

ЭДМАР

Металлист

Галатасарай

81’ (1:0)

1:0 (д)

40-й

17.02.2011

ЛЕ

1/16

Огнен ВУКОЕВИЧ

Динамо

Бешикташ

26’ (1:0)

4:1 (г)

50-й

27.11.2014

ЛЕ

ГТ

Владимир ГОМЕНЮК

Металлист

Трабзонспор

68’ (1:1)

1:3 (г)

60-й

28.09.2016

ЛЧ

ГТ

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

Бешикташ

65’ (1:1)

1:1 (г)

70-й

06.12.2016

ЛЧ

ГТ

ЖУНИОР МОРАЕС

Динамо

Бешикташ

77’ (6:0)

6:0 (д)

80-й

24.07.2025

ЛЕ

КР2

ЭГИНАЛДУ

Шахтер

Бешикташ

28’ (2:0)

4:2 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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