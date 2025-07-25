Украинцы забили 80-й мяч туркам в еврокубках

Гол 20-летнего бразильского форварда «Шахтера» Эгиналду в матче с «Бешикташем» (4:2) стал 80-м для украинских клубов в баталиях с командами из Турции в еврокубках. 45 раз украинцы отличились на своем поле и 37 (с учетом дубля Кевина) – в гостях. 43 мяча наши коллективы забили туркам в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 33 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 3 – в Кубке кубков, 2 – в Лиге конференций и 1 – в Кубке Интертото. 46 раз поражало ворота турецких команд «Динамо», 22 – «Шахтер», 7 – «Металлист», по 3 – «Днепр» и «Карпаты», 1 – «Заря».

Между тем Эгиналду стал автором и 20-го гола горняков в поединках с турками. В свою очередь Алиссон Сантана забил 70-й мяч оранжево-черных на чужих полях в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 40-й для украинских команд в играх с турецкими клубами, в том числе 20-й – в гостях. Ну а Кевин, который 15-й раз отличился за «Шахтер» (ЧУ – 9, ЕК – 5, КУ – 1), оформил на себя 10-й гол горняков в гостевых матчах с коллективами из Турции.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в матчах с командами из Турции в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Минута Счет 1-й 05.03.1975 КК 1/4 Владимир ОНИЩЕНКО Динамо Бурсаспор 21’ (1:0) 1:0 (г) 10-й 14.03.1987 КЧ 1/4 Олег БЛОХИН Динамо Бешикташ 40’ (2:0) 5:0 (г) 20-й 25.08.2004 ЛЧ КР3 ДИОГО РИНКОН Динамо Трабзонспор 28’ (2:0) 2:0 (г) 30-й 27.11.2008 КУ ГТ ЭДМАР Металлист Галатасарай 81’ (1:0) 1:0 (д) 40-й 17.02.2011 ЛЕ 1/16 Огнен ВУКОЕВИЧ Динамо Бешикташ 26’ (1:0) 4:1 (г) 50-й 27.11.2014 ЛЕ ГТ Владимир ГОМЕНЮК Металлист Трабзонспор 68’ (1:1) 1:3 (г) 60-й 28.09.2016 ЛЧ ГТ Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо Бешикташ 65’ (1:1) 1:1 (г) 70-й 06.12.2016 ЛЧ ГТ ЖУНИОР МОРАЕС Динамо Бешикташ 77’ (6:0) 6:0 (д) 80-й 24.07.2025 ЛЕ КР2 ЭГИНАЛДУ Шахтер Бешикташ 28’ (2:0) 4:2 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.