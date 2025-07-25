Украинцы забили 80-й мяч туркам в еврокубках
Автором юбилейного гола стал Эгиналду
Гол 20-летнего бразильского форварда «Шахтера» Эгиналду в матче с «Бешикташем» (4:2) стал 80-м для украинских клубов в баталиях с командами из Турции в еврокубках. 45 раз украинцы отличились на своем поле и 37 (с учетом дубля Кевина) – в гостях. 43 мяча наши коллективы забили туркам в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 33 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 3 – в Кубке кубков, 2 – в Лиге конференций и 1 – в Кубке Интертото. 46 раз поражало ворота турецких команд «Динамо», 22 – «Шахтер», 7 – «Металлист», по 3 – «Днепр» и «Карпаты», 1 – «Заря».
Между тем Эгиналду стал автором и 20-го гола горняков в поединках с турками. В свою очередь Алиссон Сантана забил 70-й мяч оранжево-черных на чужих полях в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 40-й для украинских команд в играх с турецкими клубами, в том числе 20-й – в гостях. Ну а Кевин, который 15-й раз отличился за «Шахтер» (ЧУ – 9, ЕК – 5, КУ – 1), оформил на себя 10-й гол горняков в гостевых матчах с коллективами из Турции.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы украинских клубов в матчах с командами из Турции в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
05.03.1975
|
КК
|
1/4
|
Владимир ОНИЩЕНКО
|
Динамо
|
Бурсаспор
|
21’ (1:0)
|
1:0 (г)
|
10-й
|
14.03.1987
|
КЧ
|
1/4
|
Олег БЛОХИН
|
Динамо
|
Бешикташ
|
40’ (2:0)
|
5:0 (г)
|
20-й
|
25.08.2004
|
ЛЧ
|
КР3
|
ДИОГО РИНКОН
|
Динамо
|
Трабзонспор
|
28’ (2:0)
|
2:0 (г)
|
30-й
|
27.11.2008
|
КУ
|
ГТ
|
ЭДМАР
|
Металлист
|
Галатасарай
|
81’ (1:0)
|
1:0 (д)
|
40-й
|
17.02.2011
|
ЛЕ
|
1/16
|
Огнен ВУКОЕВИЧ
|
Динамо
|
Бешикташ
|
26’ (1:0)
|
4:1 (г)
|
50-й
|
27.11.2014
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Владимир ГОМЕНЮК
|
Металлист
|
Трабзонспор
|
68’ (1:1)
|
1:3 (г)
|
60-й
|
28.09.2016
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
Бешикташ
|
65’ (1:1)
|
1:1 (г)
|
70-й
|
06.12.2016
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Динамо
|
Бешикташ
|
77’ (6:0)
|
6:0 (д)
|
80-й
|
24.07.2025
|
ЛЕ
|
КР2
|
ЭГИНАЛДУ
|
Шахтер
|
Бешикташ
|
28’ (2:0)
|
4:2 (г)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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