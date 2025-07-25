Шахтер, обыграв Бешикташ, оформил победный юбилей

Победа «Шахтера» над «Бешикташем» (4:2) стала 10-й для украинских команд в гостевых еврокубковых баталиях с командами из Турции. 6 раз наши коллективы брали верх над турками на их поле в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 3 – в Лиге (Кубке) чемпионов и 1 – в Кубке кубков. 6 викторий отпраздновало «Динамо», 4 – «Шахтер» и 1 – «Металлист».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 гостевых побед украинских клубов над командами из Турции