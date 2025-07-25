Шахтер, обыграв Бешикташ, оформил победный юбилей
Украинские клубы отпраздновали 10-ю викторию в гостях у турецких команд
Победа «Шахтера» над «Бешикташем» (4:2) стала 10-й для украинских команд в гостевых еврокубковых баталиях с командами из Турции. 6 раз наши коллективы брали верх над турками на их поле в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 3 – в Лиге (Кубке) чемпионов и 1 – в Кубке кубков. 6 викторий отпраздновало «Динамо», 4 – «Шахтер» и 1 – «Металлист».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 гостевых побед украинских клубов над командами из Турции
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
05.03.1975
|
КК
|
1/4
|
Динамо
|
Бурсаспор
|
1:0
|
2.
|
14.03.1987
|
КЧ
|
1/4
|
Динамо
|
Бешиктащ
|
5:0
|
3.
|
25.08.2004
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Трабзонспор
|
2:0
|
4.
|
27.11.2008
|
КУ
|
ГТ
|
Металлист
|
Галатасарай
|
1:0
|
5.
|
20.08.2009
|
ЛЕ
|
КР4
|
Шахтер
|
Сивасспор
|
3:0
|
6.
|
17.02.2011
|
ЛЕ
|
1/16
|
Динамо
|
Бешиктащ
|
4:1
|
7.
|
18.08.2016
|
ЛЕ
|
КР4
|
Шахтер
|
Истанбул ББ
|
2:1
|
8.
|
15.09.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Коньяспор
|
1:0
|
9.
|
27.07.2022
|
ЛЧ
|
КР2
|
Динамо
|
Фенербахче
|
2:1
|
10.
|
24.07.2025
|
ЛЕ
|
КР2
|
Шахтер
|
Бешикташ
|
4:2
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