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Лига Европы
25 июля 2025, 13:37 | Обновлено 25 июля 2025, 13:42
251
0

Шахтер, обыграв Бешикташ, оформил победный юбилей

Украинские клубы отпраздновали 10-ю викторию в гостях у турецких команд

25 июля 2025, 13:37 | Обновлено 25 июля 2025, 13:42
251
0
Шахтер, обыграв Бешикташ, оформил победный юбилей
ФК Шахтер

Победа «Шахтера» над «Бешикташем» (4:2) стала 10-й для украинских команд в гостевых еврокубковых баталиях с командами из Турции. 6 раз наши коллективы брали верх над турками на их поле в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 3 – в Лиге (Кубке) чемпионов и 1 – в Кубке кубков. 6 викторий отпраздновало «Динамо», 4 – «Шахтер» и 1 – «Металлист».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 гостевых побед украинских клубов над командами из Турции

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1.

05.03.1975

КК

1/4

Динамо

Бурсаспор

1:0

2.

14.03.1987

КЧ

1/4

Динамо

Бешиктащ

5:0

3.

25.08.2004

ЛЧ

КР3

Динамо

Трабзонспор

2:0

4.

27.11.2008

КУ

ГТ

Металлист

Галатасарай

1:0

5.

20.08.2009

ЛЕ

КР4

Шахтер

Сивасспор

3:0

6.

17.02.2011

ЛЕ

1/16

Динамо

Бешиктащ

4:1

7.

18.08.2016

ЛЕ

КР4

Шахтер

Истанбул ББ

2:1

8.

15.09.2016

ЛЕ

ГТ

Шахтер

Коньяспор

1:0

9.

27.07.2022

ЛЧ

КР2

Динамо

Фенербахче

2:1

10.

24.07.2025

ЛЕ

КР2

Шахтер

Бешикташ

4:2

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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