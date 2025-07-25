Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Полесье получило горький урок на будущее»

Вчера сразу три наши команды – «Шахтер», «Александрия» и «Полесье» сыграли матчи еврокубков. «Горняки» взяли верх в Стамбуле над «Бешикташем» (3:2), александрийцы и житомиряне уступили на условно домашних аренах сербскому «Партизану» (0:2) и андорской «Санти Коломи» (1:2).

Впечатлениями об этих матчах с Sport.ua поделился бывший нападающий «Днепра», «Александрии», «Ворсклы» и «Металлиста» Сергей Чуйченко.

– Перед матчем в Стамбуле многие отмечали, что «Шахтеру» придется очень тяжело, и все же «горнякам» удалось победить. Все по делу?

– Бесспорно. Мы видим, что с приходом Арды Турана игра донецкой команды несколько изменилась и теперь выглядит более привлекательной. Снова, как и во времена Мирчи Луческу, в «Шахтере» феерируют бразильские легионеры. В предыдущем еврокубковом раунде, когда «горняки» встречались с «Ильвесом», они забили все шесть мячей в ворота финнов, чем дали всем понять, кто является ударной силой в атаке. То же самое мы увидели и в матче против «Бешикташа». Но не подумайте, что в победе нашей команды над турками заслуга одних только бразильцев. Нет. Украинские футболисты тоже внесли весомый вклад в эту убедительную победу. Хотелось бы отметить «Шахтер» за непоколебимость в этом противостоянии, за нацеленность на результат. Несмотря на рев трибун и провокации со стороны турецких футболистов и болельщиков, наша команда вела себя достойно и не дала возможности усомниться в своей победе. Стоит сыграть так же и во втором матче, ведь можно не сомневаться, что «Бешикташ» бросит все силы на то, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками и выиграть с нужным счетом.

– Чем объясните поражение «Александрии» от сербов?

– Удивляться нечему. В межсезонье в нашей команде произошли серьезные кадровые изменения – как в тренерском штабе, так и в составе. Понятно, что за месяц-полтора обновленный почти наполовину коллектив не сможет быть безупречно сыгранным. На это нужно значительно больше времени. Да и потеря таких исполнителей, как Шабанов, Калюжный, Филиппов и других не может не сказаться на игре. В матче с «Партизаном» мы увидели, что сербы оказались более эффективными в реализации, да и опыта у них больше.

– Поражение «Полесья» от скромной «Санты Коломы» – несчастный случай?

– Скорее, очень серьезный пощечина, горький урок на будущее. Ни одна из наших команд не имеет права проигрывать коллективам из значительно более скромных по футбольным меркам стран. А «Полесье», которое уже не один год позиционирует себя как один из сильнейших клубов Украины, и подавно! Трудно понять, что случилось с житомирянами после забитого ими мяча. Казалось бы, поведя в счете 1:0, нужно забивать еще. Но «Полесье» как будто подменили. Много ошибок, безответственные действия ряда игроков – и мы уже увидели 1:2. Остаток игрового времени показал, что андорцы не желают уступать сопернику, и в конце концов они довели игру до победы. Что это – недооценка соперника? Халатность? Не могу сказать, ведь до сих пор не верится: как можно было проиграть коллективу из Андорры? Считаю, что после этого позорного фиаско Руслан Ротань должен найти те рычаги, которые заставят его подопечных тщательно относиться к своим профессиональным и игровым обязанностям, и такого больше не повторится. В ответном матче «Полесье» просто обязано побеждать. И не просто побеждать, а выходить в следующий раунд соревнований. Иначе в футбольной Украине провал просто не поймут.

Ранее сообщалось о том, что Ротань прокомментировал поражение в Лиге конференций.