Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Праге

На хардовом турнире WTA 250 в Праге (Чехия) завершены все матчи 1/4 финала и определены полуфинальные пары.

Первая сеяная Линда Носкова в третьем раунде переиграла первую ракетку мира в парном разряде Катерину Синякову.

Ее следующей соперницей будет китаянка Ван Синьюй, которая последней пробилась в четвертьфинал. Ван доиграла поединок третьего круга против Сары Бейлекй только 25 июля, хотя встреча стартовала еще 24 числа – игра был прервана из-за дождя после первого сета.

В полуфинале в нижней части сетки сойдутся Мария Боузкова и Тереза Валентова. Боузкова прошла Энн Ли, а Валентова справилась с Джессикой Понше.

Полуфиналы в Праге состоятся в пятницу, 25 июля.

WTA 250 Прага. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Линда Носкова [1] – Катерина Синякова – 6:2, 4:6, 6:3

Ван Синьюй [4] – Сара Бейлек – 6:4, 6:1

Нижняя часть сетки

Мария Боузкова [5] – Энн Ли [9] – 3:6, 6:3, 6:3

Джессика Понше [LL] – Тереза Валентова – 2:6, 0:6

WTA 250 Прага. Пары 1/2 финала

Линда Носкова [1] – Ван Синьюй [4]

Мария Боузкова [5] – Тереза Валентова