Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Праге
Линда Носкова поборется с Ван Синьюй, Мария Боузкова встретится с Терезой Валентовой
На хардовом турнире WTA 250 в Праге (Чехия) завершены все матчи 1/4 финала и определены полуфинальные пары.
Первая сеяная Линда Носкова в третьем раунде переиграла первую ракетку мира в парном разряде Катерину Синякову.
Ее следующей соперницей будет китаянка Ван Синьюй, которая последней пробилась в четвертьфинал. Ван доиграла поединок третьего круга против Сары Бейлекй только 25 июля, хотя встреча стартовала еще 24 числа – игра был прервана из-за дождя после первого сета.
В полуфинале в нижней части сетки сойдутся Мария Боузкова и Тереза Валентова. Боузкова прошла Энн Ли, а Валентова справилась с Джессикой Понше.
Полуфиналы в Праге состоятся в пятницу, 25 июля.
WTA 250 Прага. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Линда Носкова [1] – Катерина Синякова – 6:2, 4:6, 6:3
Ван Синьюй [4] – Сара Бейлек – 6:4, 6:1
Нижняя часть сетки
Мария Боузкова [5] – Энн Ли [9] – 3:6, 6:3, 6:3
Джессика Понше [LL] – Тереза Валентова – 2:6, 0:6
WTA 250 Прага. Пары 1/2 финала
Линда Носкова [1] – Ван Синьюй [4]
Мария Боузкова [5] – Тереза Валентова
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В первом матче житомирский клуб уступил со счетом 1:2
Горняки получили гандикап в два мяча перед повторной игрой