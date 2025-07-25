Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Праге
WTA
25 июля 2025, 13:37 |
177
0

Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Праге

Линда Носкова поборется с Ван Синьюй, Мария Боузкова встретится с Терезой Валентовой

25 июля 2025, 13:37 |
177
0
Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Праге
WTA. Линда Носкова

На хардовом турнире WTA 250 в Праге (Чехия) завершены все матчи 1/4 финала и определены полуфинальные пары.

Первая сеяная Линда Носкова в третьем раунде переиграла первую ракетку мира в парном разряде Катерину Синякову.

Ее следующей соперницей будет китаянка Ван Синьюй, которая последней пробилась в четвертьфинал. Ван доиграла поединок третьего круга против Сары Бейлекй только 25 июля, хотя встреча стартовала еще 24 числа – игра был прервана из-за дождя после первого сета.

В полуфинале в нижней части сетки сойдутся Мария Боузкова и Тереза Валентова. Боузкова прошла Энн Ли, а Валентова справилась с Джессикой Понше.

Полуфиналы в Праге состоятся в пятницу, 25 июля.

WTA 250 Прага. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Линда Носкова [1] – Катерина Синякова – 6:2, 4:6, 6:3
Ван Синьюй [4] – Сара Бейлек – 6:4, 6:1

Нижняя часть сетки

Мария Боузкова [5] – Энн Ли [9] – 3:6, 6:3, 6:3
Джессика Понше [LL] – Тереза Валентова – 2:6, 0:6

WTA 250 Прага. Пары 1/2 финала

Линда Носкова [1] – Ван Синьюй [4]
Мария Боузкова [5] – Тереза Валентова

По теме:
Н. Киченок / Ниномия – Эпплтон / Хаверлаг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киченок с напарницей выиграла шестой матч подряд, прописав россиянке 6:0
Н. Киченок / Ниномия – Кавалье-Реймерс / Козырева. Смотреть онлайн. LIVE
WTA Прага Линда Носкова Катерина Синякова Ван Синьюй Сара Бейлек Джессика Понше Тереза Валентова Мария Боузкова Энн Ли
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Верили до последних минут». Андриевский – о матче с Санта-Коломой
Футбол | 25 июля 2025, 09:36 6
«Верили до последних минут». Андриевский – о матче с Санта-Коломой
«Верили до последних минут». Андриевский – о матче с Санта-Коломой

В первом матче житомирский клуб уступил со счетом 1:2

Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
Футбол | 25 июля 2025, 06:23 3
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?

Горняки получили гандикап в два мяча перед повторной игрой

ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
Бокс | 24.07.2025, 16:33
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
Определены четвертьфиналистки престижного турнира WTA 500 в Вашингтоне
Теннис | 25.07.2025, 04:26
Определены четвертьфиналистки престижного турнира WTA 500 в Вашингтоне
Определены четвертьфиналистки престижного турнира WTA 500 в Вашингтоне
«Я шокирован». Ротань назвал главную причину поражения в Лиге конференций
Футбол | 25.07.2025, 04:57
«Я шокирован». Ротань назвал главную причину поражения в Лиге конференций
«Я шокирован». Ротань назвал главную причину поражения в Лиге конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
24.07.2025, 08:32 17
Бокс
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
24.07.2025, 23:00 194
Футбол
Йожеф САБО: «Это серьезный соперник для Динамо»
Йожеф САБО: «Это серьезный соперник для Динамо»
23.07.2025, 20:02 1
Футбол
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
24.07.2025, 07:43 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
23.07.2025, 10:51 6
Футбол
Милевский ответил Арде Турану: «Мы с Ярмоленко смеялись с этих слов»
Милевский ответил Арде Турану: «Мы с Ярмоленко смеялись с этих слов»
24.07.2025, 07:44 8
Футбол
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
24.07.2025, 10:55 1
Бокс
Промоутер Паркера: «Усику не должны это разрешить. Будет убийство на ринге»
Промоутер Паркера: «Усику не должны это разрешить. Будет убийство на ринге»
23.07.2025, 23:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем