Экс-игрок сборной Украины: «Вы же понимаете... Это уже не та команда»

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий поделился эмоциями от матча «Александрии» против сербского «Партизана» (0:2).

– Что скажете о результатах Александрии и Полесья в Лиге конференций? По-моему, поражение команды Нестеренко «читалось», а фиаско ребят Ротаня – это позорище. Проиграть сопернику из Андорры, это как вообще?

– ФК Александрия, вы же понимаете, уже не та команда, которая была при Ротане. Почти все ключевые игроки – Мартынюк, Калюжный, Шабанов, Филиппов, Кравченко – ушли из нее... Зато пришел новый тренер [Кирилл Нестеренко] с новыми требованиями, своим видением футбола и ему, вероятно, нужно время, – заявил Артем.

Ранее Артем Федецкий высказался о позорном поражении житомирского «Полесья» в первом матче Руслана Ротаня во главе «волков».