Чемпион Италии подписал контракт с игорным оператором
Новое партнерство направлено на развитие фан-сообщества и продвижение ставок
Оператор Rabona объявлен новым региональным партнером по ставкам на спорт действующего чемпиона Серии А – SSC Napoli.
Партнерство уже вступило в силу и включает совместные инициативы: сессии с игроками, рекламные кампании, возможности для ставок и локальные акции в Италии и Европе.
Директор по глобальному бизнесу «Наполи» Леонардо Джаммариоли отметил, что сотрудничество с Rabona сближает клуб с болельщиками и открывает путь к креативным проектам.
Представитель Rabona добавил, что они гордятся партнерством с клубом и хотят делиться цифровыми решениями и футбольной страстью с фанатами.
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