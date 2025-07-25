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Азартные игры
25 июля 2025, 13:10 |
102
0

Чемпион Италии подписал контракт с игорным оператором

Новое партнерство направлено на развитие фан-сообщества и продвижение ставок

25 июля 2025, 13:10 |
102
0
Чемпион Италии подписал контракт с игорным оператором
Reuters

Оператор Rabona объявлен новым региональным партнером по ставкам на спорт действующего чемпиона Серии А – SSC Napoli.

Партнерство уже вступило в силу и включает совместные инициативы: сессии с игроками, рекламные кампании, возможности для ставок и локальные акции в Италии и Европе.

Директор по глобальному бизнесу «Наполи» Леонардо Джаммариоли отметил, что сотрудничество с Rabona сближает клуб с болельщиками и открывает путь к креативным проектам.

Представитель Rabona добавил, что они гордятся партнерством с клубом и хотят делиться цифровыми решениями и футбольной страстью с фанатами.

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Александр Гринник Источник
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