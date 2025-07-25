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Лига конференций
25 июля 2025, 12:42 | Обновлено 25 июля 2025, 12:48
95
0

Александрии не удалось сломать грустную традицию в Лиге конференций

Ни одному украинскому клубу не удалось победить в дебютном матче в Лиге конференций

25 июля 2025, 12:42 | Обновлено 25 июля 2025, 12:48
95
0
Александрии не удалось сломать грустную традицию в Лиге конференций
ФК Александрия

Матчем с «Партизаном» (0:2) «Александрия» дебютировала в Лиге конференций. Черно-желто-зеленые стали 8-м украинским клубом, выступавшим в этом турнире. И, к сожалению, как и другие наши коллективы не смогли добиться успеха в премьерном поединке. Ранее «Ворскла» и «Колос» стартовали с ничьей, а «Заря», «Днепр-1», «Динамо», «Полесье», «Кривбасс» как и «горожане», - с поражения.

К слову, проигрыш «Александрии» стал к тому же 10-м для украинских клубов на своем поле в Лиге конференций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи украинских клубов в Лиге конференций

Дата

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

22.07.2021

Ворскла

Юрий МАКСИМОВ

КуПС Финляндия

2:2 (г)

05.08.2021

Колос

Руслан КОСТЫШИН

Шахтер Казахстан

0:0 (д)

16.09.2021

Заря

Виктор СКРИПНИК

Буде/Глимт Норвегия

1:3 (г)

08.09.2022

Днепр-1

Александр КУЧЕР

АЗ Нидерланды

0:1 (д)

10.08.2023

Динамо

Мирча ЛУЧЕСКУ

Арис Греция

0:1 (г)

25.07.2024

Полесье

Имад АШУР

Олимпия Словения

0:2 (г)

22.08.2024

Кривбасс

Юрий ВЕРНИДУБ

Бетис Испания

0:2 (д)

24.07.2025

Александрия

Кирилл НЕСТЕРЕНКО

Партизан Сербия

0:2 (д)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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