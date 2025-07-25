Александрии не удалось сломать грустную традицию в Лиге конференций

Матчем с «Партизаном» (0:2) «Александрия» дебютировала в Лиге конференций. Черно-желто-зеленые стали 8-м украинским клубом, выступавшим в этом турнире. И, к сожалению, как и другие наши коллективы не смогли добиться успеха в премьерном поединке. Ранее «Ворскла» и «Колос» стартовали с ничьей, а «Заря», «Днепр-1», «Динамо», «Полесье», «Кривбасс» как и «горожане», - с поражения.

К слову, проигрыш «Александрии» стал к тому же 10-м для украинских клубов на своем поле в Лиге конференций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи украинских клубов в Лиге конференций