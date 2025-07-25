«Невероятный игрок». В Турции расхвалили Судакова за матч с Бешикташем
Корай Челикер дал краткое резюме игре украинского хавбека
Известный турецкий эксклюзивный телеведущий Корай Челикер похвалил полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова за игру в матче квалификационного раунда Лиги Европы с «Бешикташем».
«У «Шахтера» – хорошие фланги, но Судаков действительно пронесся сквозь нас, как маэстро. Это он расправлял эти крылья так далеко до самой линии. Он – невероятный игрок», – написал Челикер в Twitter.
«Шахтер» победил «Бешикташ» в выездном матче со счетом 4:2. Судаков провел на поле 88 минут, результативными действиями в матче он не отметился.
Ранее игру Георгия в матче с «Бешикташем» оценил Александр Кучер.
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Бразіли!!! Оце міць! Перший гол для мене це взагалі вся краса виконання в одиночку! Ось так би Судакову робити!
Не важно за что, но для них главное игрока шахты обосрать
Там победителей и сильных игроков уважают.