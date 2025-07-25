«Невероятный игрок». В Турции расхвалили Судакова за матч с Бешикташем

Известный турецкий эксклюзивный телеведущий Корай Челикер похвалил полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова за игру в матче квалификационного раунда Лиги Европы с «Бешикташем».

«У «Шахтера» – хорошие фланги, но Судаков действительно пронесся сквозь нас, как маэстро. Это он расправлял эти крылья так далеко до самой линии. Он – невероятный игрок», – написал Челикер в Twitter.

«Шахтер» победил «Бешикташ» в выездном матче со счетом 4:2. Судаков провел на поле 88 минут, результативными действиями в матче он не отметился.

Ранее игру Георгия в матче с «Бешикташем» оценил Александр Кучер.