Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Невероятный игрок». В Турции расхвалили Судакова за матч с Бешикташем
Лига Европы
25 июля 2025, 12:51 |
2822
17

«Невероятный игрок». В Турции расхвалили Судакова за матч с Бешикташем

Корай Челикер дал краткое резюме игре украинского хавбека

25 июля 2025, 12:51 |
2822
17
«Невероятный игрок». В Турции расхвалили Судакова за матч с Бешикташем
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Известный турецкий эксклюзивный телеведущий Корай Челикер похвалил полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова за игру в матче квалификационного раунда Лиги Европы с «Бешикташем».

«У «Шахтера» – хорошие фланги, но Судаков действительно пронесся сквозь нас, как маэстро. Это он расправлял эти крылья так далеко до самой линии. Он – невероятный игрок», – написал Челикер в Twitter.

«Шахтер» победил «Бешикташ» в выездном матче со счетом 4:2. Судаков провел на поле 88 минут, результативными действиями в матче он не отметился.

Ранее игру Георгия в матче с «Бешикташем» оценил Александр Кучер.

По теме:
Шахтер добыл первую с октября 2023 года победу на выезде в еврокубках
Шериф – Утрехт – 1:3. Видео голов и обзор матча
МАРКЕВИЧ: «Шахтер становится командой Турана, Полесью и Александрии надо.."
Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер Георгий Судаков
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
Бокс | 24 июля 2025, 16:33 16
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней

WBO хочет, чтобы украинец сразился с Паркером

Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
Футбол | 25 июля 2025, 06:23 3
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?

Горняки получили гандикап в два мяча перед повторной игрой

«Верили до последних минут». Андриевский – о матче с Санта-Коломой
Футбол | 25.07.2025, 09:36
«Верили до последних минут». Андриевский – о матче с Санта-Коломой
«Верили до последних минут». Андриевский – о матче с Санта-Коломой
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Футбол | 25.07.2025, 00:20
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
ФЕДЕЦКИЙ – о позоре Полесья в Лиге конференций: «Катастрофически неприятно»
Футбол | 25.07.2025, 13:16
ФЕДЕЦКИЙ – о позоре Полесья в Лиге конференций: «Катастрофически неприятно»
ФЕДЕЦКИЙ – о позоре Полесья в Лиге конференций: «Катастрофически неприятно»
Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
easterly
Вчора, коли зайшов в кінці матча на трансляцію за хвилин 15 до кінця, сподобалось виправдання коментатора за гру судакова: він увесь час віддає мяча назад, щоб не обрізатися і не привезти небезпеку. Все, що потрібно знати про 50 мільйонів
Ответить
+7
Показать Скрыть 2 ответа
Dynamo forever
Ответить
+4
Winner21
Все що потрібно знати - результативними діями не відзначився. І це проти ніякого Бешикташу. Але після такої "експертної" оцінки дивно, що спірт.юа тут же не вигадав черговий трансфер за €50-70кк 
Ответить
+3
ALM
Якщо він такий хороший, чого не придбаєте?
Ответить
+3
serhiy11
Вчорашній матч аж ніяк не приніс якихось девідендів для його продажі .
Ответить
+2
serhiy11
Пів гри -паси назад ,індивідуальні помилки  і було пару проходів з ударом,але невдалих і пару передач хороших. По 10 бальній поставив би йому -5.
Ответить
+2
easterly
Ответить
+2
Remark
Аха))) Який Судаков?
Спорт.юа, Ви спеціально бензину в багаття підливаєте?)))
Бразіли!!! Оце міць! Перший гол для мене це взагалі вся краса виконання в одиночку! Ось так би Судакову робити!
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Y P
Може Турки сплутали Судакова з Матвієнко, бо це Микола пролітав пів поля відрізаючи пів команди суперника
Ответить
0
Xvalenok03
Динамовские проснулись
Не важно за что, но для них главное игрока шахты обосрать
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Xvalenok03
Восток дело тонкое
Там победителей и сильных игроков уважают. 
Ответить
-6
Популярные новости
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
24.07.2025, 07:43 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
23.07.2025, 10:51 6
Футбол
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
23.07.2025, 11:29 120
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
23.07.2025, 09:05 12
Бокс
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
24.07.2025, 08:32 17
Бокс
Усик откажется от всех поясов. Известно, когда это будет
Усик откажется от всех поясов. Известно, когда это будет
24.07.2025, 00:32
Бокс
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
24.07.2025, 10:55 1
Бокс
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
23.07.2025, 23:00 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем